Премьер-министр Чехии Петр Фиала подло втягивает страну в конфликт с Россией с помощью поставок оружия Киеву. Такой вывод содержится в колонке обозревателя чешской газеты Parlamentní listy Михала Малы. Он указал на две ошибки, которые Прага допускает в нынешней непростой геополитической ситуации: во-первых, помогает Украине в ущерб собственным гражданам, а во-вторых, исповедует крайне несправедливый принцип коллективной вины "кто русский — тот и враг", отмечает журналист.

Малы предположил, что Фиала проводит антироссийскую политику, находясь под влиянием Запада.

"Фиала, послушный слуга Европейского союза и Соединённых Штатов, заявил, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Он лжёт, нет никакой войны. Премьер распространяет ложную информацию, чтобы скрыть собственную несостоятельность", — заключил автор публикации.