При утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате пострадало восемь человек

При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадало восемь человек, трое из них госпитализированы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошёл на втором этаже предприятия.

"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадало восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ и добавили, что трёх человек госпитализировали с лёгкой степенью отравления.

Известно, что всего из здания эвакуировано около трёхсот человек. По последней информации, сотрудникам хладокомбината удалось самостоятельно ликвидировать утечку. О причинах аварии пока не сообщается.