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19 сентября, 06:19

При утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате пострадало восемь человек

<p>Кадры с места происшествия. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ngs_news/46769" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НГС — новости Новосибирска</a></p>

Кадры с места происшествия. Обложка © t.me / НГС — новости Новосибирска

При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадало восемь человек, трое из них госпитализированы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошёл на втором этаже предприятия.

"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадало восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ и добавили, что трёх человек госпитализировали с лёгкой степенью отравления.

Известно, что всего из здания эвакуировано около трёхсот человек. По последней информации, сотрудникам хладокомбината удалось самостоятельно ликвидировать утечку. О причинах аварии пока не сообщается.

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Оксана Попова

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