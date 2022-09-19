При утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате пострадало восемь человек
Кадры с места происшествия. Обложка © t.me / НГС — новости Новосибирска
При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадало восемь человек, трое из них госпитализированы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошёл на втором этаже предприятия.
"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадало восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ и добавили, что трёх человек госпитализировали с лёгкой степенью отравления.
Известно, что всего из здания эвакуировано около трёхсот человек. По последней информации, сотрудникам хладокомбината удалось самостоятельно ликвидировать утечку. О причинах аварии пока не сообщается.
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