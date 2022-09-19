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19 сентября, 06:03

В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

В Москве открылась горячая линия, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

"Она [горячая линия] будет работать в период включения теплоснабжения. Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах", — говорится на сайте.

Отмечается, что москвичи могут оставить заявку о неполадках не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла.

В Москве отопление дали в первые две тысячи многоэтажек

В Москве отопление дали в первые две тысячи многоэтажек

Как уже писал Лайф, основные работы по подключению городских объектов к отоплению начались 18 сентября. Однако процесс подачи тепла может занять до пяти дней, предупредил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. В рамках отопительного сезона была проведена подготовка более 74 тысяч столичных объектов, в том числе около 34 тысяч жилых домов.

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Freepik

Николь Вербер
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