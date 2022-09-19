В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

В Москве открылась горячая линия, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

"Она [горячая линия] будет работать в период включения теплоснабжения. Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах", — говорится на сайте.

Отмечается, что москвичи могут оставить заявку о неполадках не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла.