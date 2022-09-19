"Воздуха нет, дети орут": Пассажиры сняли, что творилось на рейсе "Уральских авиалиний", задержанном на 12 часов

Пассажиры "Уральских авиалиний" 12 часов не могли вылететь из Сочи в Екатеринбург. Как сообщает издание E1.ru, людям объявили о неисправности судна, когда они уже заняли места в самолёте.

Пассажиры "Уральских авиалиний" на 12 часов застряли в аэропорту Сочи. Видео © E1.ru / Мария Куделина

Как рассказала в социальных сетях одна из пассажирок, Мария Куделина, воздушное судно должно было вылететь из сочинского аэропорта в 18:45 по местному времени. Однако, как только люди заняли места в самолёте, им объявили о некой неисправности.

Судя по опубликованным кадрам, люди мучились от жары и нехватки воздуха, у маленьких детей произошла истерика. По словам Марии, на борту несчастных пассажиров держали два часа, не выпуская из самолёта. Судя по онлайн-табло аэропорта, в 7:18 по московскому времени лайнер всё-таки вылетел в Екатеринбург. Пассажиры ждали вылета в здании аэровокзала, потому что авиакомпания не предоставила им гостиницу.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" заявили, что проверяют и уточняют информацию.