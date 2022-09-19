Экс-глава протокола Ельцина оценил заявления Клинтона о расширении НАТО

Экс-глава протокола первого президента России Владимир Шевченко оценил рассказ бывшего американского лидера Билла Клинтона об одной из бесед с Борисом Ельциным, которая касалась расширения НАТО. По его словам, разговоры о продвижении альянса на восток велись постоянно, но Москва всегда заявляла, что такой вариант развития событий недопустим.

"Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо", — цитирует Шевченко РИА "Новости".