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19 сентября, 07:44

Экс-глава протокола Ельцина оценил заявления Клинтона о расширении НАТО

Экс-глава протокола первого президента России Владимир Шевченко оценил рассказ бывшего американского лидера Билла Клинтона об одной из бесед с Борисом Ельциным, которая касалась расширения НАТО. По его словам, разговоры о продвижении альянса на восток велись постоянно, но Москва всегда заявляла, что такой вариант развития событий недопустим.

"Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо", — цитирует Шевченко РИА "Новости".

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Напомним, ранее экс-президент США Билл Клинтон, руководивший страной с 1993 по 2001 год, рассказал о разговоре с российским коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. Клинтон также подчеркнул, что предлагал России не только "особое партнёрство" с альянсом, но и перспективу возможного членства в блоке.

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Getty Images / Mark Reinstein / Corbis

Александра Вишнякова

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