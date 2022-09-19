Как защитить ребёнка от болезней в детсаду

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер в беседе с RT рассказала, сколько раз в год ребёнок может болеть ОРЗ, а также о том, как защитить его от болезней в детском саду.

"Когда ребёнок попадает в коллектив детского сада, его иммунитет сталкивается с целым спектром новых вирусов и бактерий, учится вырабатывать против них защиту. Для ребёнка допустимы до восьми эпизодов ОРЗ в год", — пояснила эксперт.

Кроме того, она отметила, что не стоит из-за частых болезней принимать решение не отдавать чадо в дошкольные учреждения. По её словам, в таком случае адаптация иммунитета к вирусам и бактериям случится уже в школе.

При этом Гизингер добавила, что существуют факторы и ситуации, которые мешают детсадовцам противостоять болезням. Причиной может быть, например, стресс из-за расставания с родителями и домашним уютом. Причём при возвращении в сад после больничного ребёнок часто может быть "недолечен". Кроме того, эксперт предупредила о последствиях самолечения, которое в худшем случае может привести даже к серьёзным осложнениям.

Насторожиться стоит, если ребёнок болеет очень часто, например, каждый месяц. Как рассказала профессор, в таком случае врачи ставят "часто болеющего ребёнка" на учёт и проводят терапию, благодаря чему можно рано выявить и не допустить развитие хронических бронхолёгочных заболеваний.

Научить детский организм самостоятельно бороться с вирусами и бактериями можно. Для этого подойдёт закаливание, прогулки и другая физическая активность. Следующее правило — не пренебрегать регулярной влажной уборкой дома. Важную роль также играет питание и здоровый сон, заключила эксперт.