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19 сентября, 06:57

Американские журналисты раскрыли отношение жителей Соледара к ВСУ

NYT: Жители Соледара отказываются подчиняться украинским властям и не доверяют ВСУ

Жители Соледара в Донецкой Народной Республике отказываются подчиняться украинским властям. Граждане выступают против официального Киева и заявляют, что не собираются исполнять приказы об эвакуации из города, передаёт корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.

По его словам, это связано с ростом взаимного недоверия между мирными жителями и Вооружёнными силами Украины.

"Войска не доверят людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил журналист.

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Ранее Лайф писал, что жителей освобождённых территорий Харьковской области просили покинуть дома в зоне боевых действий, с соответствующим призывом к ним обращался глава администрации региона Виталий Ганчев. Он отмечал, что ситуация складывается не наилучшим образом для населения.

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ТАСС / AP / Louis Wood

Николь Вербер

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