Американские журналисты раскрыли отношение жителей Соледара к ВСУ

Жители Соледара в Донецкой Народной Республике отказываются подчиняться украинским властям. Граждане выступают против официального Киева и заявляют, что не собираются исполнять приказы об эвакуации из города, передаёт корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.

По его словам, это связано с ростом взаимного недоверия между мирными жителями и Вооружёнными силами Украины.

"Войска не доверят людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил журналист.