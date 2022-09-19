Американские журналисты раскрыли отношение жителей Соледара к ВСУ
NYT: Жители Соледара отказываются подчиняться украинским властям и не доверяют ВСУ
Жители Соледара в Донецкой Народной Республике отказываются подчиняться украинским властям. Граждане выступают против официального Киева и заявляют, что не собираются исполнять приказы об эвакуации из города, передаёт корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман.
По его словам, это связано с ростом взаимного недоверия между мирными жителями и Вооружёнными силами Украины.
"Войска не доверят людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет", — отметил журналист.
Ранее Лайф писал, что жителей освобождённых территорий Харьковской области просили покинуть дома в зоне боевых действий, с соответствующим призывом к ним обращался глава администрации региона Виталий Ганчев. Он отмечал, что ситуация складывается для населения не лучшим образом.
ТАСС / AP / Louis Wood