В Германии заявили о невозможности запуска "Северного потока – 2"
Премьер Нижней Саксонии Вайль: "Северный поток – 2" не запустят никогда
Трубопровод "Северный поток – 2" больше никогда не будет запущен в связи с утратой доверия Правительства Германии по отношению к России. Такое мнение в интервью с агентством DPA высказал премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.
"Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России. "Северный поток – 2" никогда не будет введён в эксплуатацию", — убеждён политик.
Более того, он указал, что в целом сотрудничество Москвы и Берлина в области энергетики в дальнейшем невозможно. Так Вайль прокомментировал предложение президента страны Владимира Путина снять Европе санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило".
Также Лайф сообщал, что посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что для запуска СП-2 нужна лишь воля руководства ФРГ. Он подчеркнул, что теперь всё зависит только от Берлина, и указал на то, что это прежде всего "экономический проект, в который вложено немало средств".
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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE