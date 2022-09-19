В Германии заявили о невозможности запуска "Северного потока – 2"

Трубопровод "Северный поток – 2" больше никогда не будет запущен в связи с утратой доверия Правительства Германии по отношению к России. Такое мнение в интервью с агентством DPA высказал премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

"Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России. "Северный поток – 2" никогда не будет введён в эксплуатацию", — убеждён политик.

Более того, он указал, что в целом сотрудничество Москвы и Берлина в области энергетики в дальнейшем невозможно. Так Вайль прокомментировал предложение президента страны Владимира Путина снять Европе санкции с "Северного потока – 2", если ей "приспичило".