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Опубликовано 19 сентября 2022, 07:15

"Единая Россия" предлагает давать академический отпуск студентам – участникам спецоперации

Студентам – участникам специальной военной операции на Украине предлагают предоставлять академический отпуск. С такой инициативой выступила партия "Единая Россия". Как рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, соответствующие письма уже направлены в профильные ведомства.

Депутат напомнил, что в спецоперации участвуют некоторые студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация, но с весны этого года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и дать возможность сдать экзамены по возвращении домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учёбу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих, продолжать расширять меры поддержки", — сказал Метелев.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Единая Россия" перебросила волонтёров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска в пункт временного размещения, который находится на границе с Белгородской областью. Туда приезжают беженцы из Харьковской области, которые покинули дома из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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ТАСС / Николай Тришин

Оксана Попова
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