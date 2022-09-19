"Единая Россия" предлагает давать академический отпуск студентам – участникам спецоперации

Студентам – участникам специальной военной операции на Украине предлагают предоставлять академический отпуск. С такой инициативой выступила партия "Единая Россия". Как рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, соответствующие письма уже направлены в профильные ведомства.

Депутат напомнил, что в спецоперации участвуют некоторые студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация, но с весны этого года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено.

"Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и дать возможность сдать экзамены по возвращении домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учёбу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих, продолжать расширять меры поддержки", — сказал Метелев.