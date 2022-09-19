Размер имеет значение: Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия в стране

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева раскрыла, у кого из россиян самая большая пенсия. В беседе с агентством "Прайм" она рассказала, от чего зависит её размер, а также можно ли увеличить выплаты.

По словам экономиста, пенсии у жителей нашей страны сильно различаются. Так, согласно мониторингу средних размеров выплат, который Росстат проводит ежеквартально и ежегодно, цифры существенно варьируются даже в пределах одного региона, а разница между двумя субъектами РФ может оказаться и вовсе двукратной.

Например, по данным на 1 января 2022 года, самый большой средний размер пенсии выявили в Чукотском автономном округе, а самый маленький — в Дагестане. Первая составила 27 842 рубля, а вторая — 12 627 рублей.

Григорьева отметила, что размер выплат зависит и от профессии россиянина. Так, на самые большие пенсии могут рассчитывать чиновники, политики, артисты и космонавты. При этом она добавила, что у граждан есть право увеличить свои выплаты. Сделать это можно, например, открыв индивидуальную пенсионную программу или подключившись к корпоративной программе.