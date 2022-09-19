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Опубликовано 19 сентября 2022, 07:33
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Удары ВКС России по позициям украинских войск под Авдеевкой сняли на видео

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР, на этой линии фронта идёт артиллерийское противостояние. Видео с места боевых действий публикует РИА "Новости".

Под Авдеевкой артиллерийское противостояние ВСУ и союзных войск. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Это Авдеевское направление, первая линия, передний край. Фронт здесь держит 9-й полк Народной милиции ДНР. Несмотря на сообщения о наступлении ВСУ, на этом рубеже динамики нет. Здесь идёт жёсткое позиционное противостояние: артиллерийские дуэли, работает фронтовая авиация России", — рассказывает корреспондент на кадрах.

Он отметил, что линия фронта на этом участке статична, а союзным войскам приходится противостоять натовской технике, однако с ней удаётся успешно справляться.

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Накануне сообщалось, что четыре бригады Вооружённых сил Украины за сутки потеряли около 200 бойцов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области в результате работы российских ВКС. Противник также потерял более 20 единиц военной техники.

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Телеграм / РИА "Новости"

Татьяна Миссуми
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