Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР, на этой линии фронта идёт артиллерийское противостояние. Видео с места боевых действий публикует РИА "Новости".

Под Авдеевкой артиллерийское противостояние ВСУ и союзных войск. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Это Авдеевское направление, первая линия, передний край. Фронт здесь держит 9-й полк Народной милиции ДНР. Несмотря на сообщения о наступлении ВСУ, на этом рубеже динамики нет. Здесь идёт жёсткое позиционное противостояние: артиллерийские дуэли, работает фронтовая авиация России", — рассказывает корреспондент на кадрах.

Он отметил, что линия фронта на этом участке статична, а союзным войскам приходится противостоять натовской технике, однако с ней удаётся успешно справляться.