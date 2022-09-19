Раскрыто предназначение лишних дырок для шнурков на кроссовках

Кроссовки присутствуют в гардеробе как у мужчин, так и у женщин и являются излюбленной обувью для многих людей. Но для чего на них дополнительные отверстия для шнурков? На этот вопрос ответили эксперты таблоида The Sun.

Речь идёт о дырочках, расположенных в верхней части изделия рядом с валиком для щиколотки. Специалисты объяснили, что они предназначены для лучшей фиксации пятки. Продев шнурки в эти отверстия, человек обеспечивает дополнительную поддержку лодыжек.

"Фиксация шнурка увеличивает натяжение, которое верхний шнурок прикладывает к подъёму стопы. Чем больше натяжение, тем дольше пятка остаётся на своём месте", — утверждают эксперты.

Более того, это приспособление предотвращает скольжение ног во время ходьбы, а также появление мозолей и волдырей. К тому же данный элемент способствует снижению риска получения травмы во время физической активности и занятий спортом.