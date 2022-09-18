10 вещей, которые обязательно должны быть дома, если хотите быть богатым и счастливым

Русский человек взращён на суевериях и приметах. Это такая особенность нашего народа, непонятная зарубежным друзьям. Даже если не верите в мистику, это не значит, что вы ничего о ней не знаете. Уверены, мало кто из вас проходит под лестницами или смотрится в разбитое зеркало. Сегодня расскажем про предметы интерьера и декор, которые, по поверьям, притягивают в дом удачу, счастье и богатство. Приобретите несколько таких вещей — и вскоре заметите, как вдруг улучшится жизнь.

1. Подкова

Подкова в доме считается мощным оберегом. Фото © Shutterstock

С древних времён многие народы, независимо от религии, считают подкову в доме мощным оберегом. Этот небольшой декоративный элемент способен защищать жилище от злых духов, хозяев — от негатива, а ещё приманивать положительную энергию и благосостояние. Если повесить подкову рожками вниз с внешней стороны дома, она не пустит на порог неудачу, а если внутри и рожками вверх — станет символом богатства и удачи.

2. Круглое зеркало

Желательно ещё, чтобы зеркало было в деревянной раме. Считается, что этот предмет способен впитывать позитивный настрой хозяина и возвращать его, приумножая в несколько раз. В квартире, где висит круглое зеркало, по поверьям, люди живут счастливее и меньше ругаются.

3. Ключи

Ещё один древний талисман, которым люди пользуются и сегодня. Висящий в доме ключ считается символом удачи, богатства и счастья. Если повесить несколько ключей или целую связку, это усилит магические свойства оберега. По японской легенде, три ключа символизируют верную любовь.

4. Восковые свечи

Свечи приносят счастье в дом и удачу во всех начинаниях. Фото © Shutterstock

Казалось бы, вы купили восковые свечи домой просто так, для красоты. А выяснилось, что они символ мудрости, света и благополучия. Свечи приносят счастье в дом, дарят хозяевам удачу во всех начинаниях. Элемент декора, который ещё и сделает атмосферу в жилище уютнее.

5. Пчёлы

Если вы вдруг не знали, пчёлы — символ богатства и удачи. Не просто так этих маленьких насекомых можно увидеть нарисованными на королевских гербах или вышитыми на люксовой одежде. Повесив дома картину с пчёлами, магнитик или фигурку в форме пчелы, начнёте приманивать удачу и счастье, налаживать финансовый поток.

6. Клубок красных ниток

Издавна считается, что красные нитки способны наполнить дом не только уютом, но и удачей. А ещё красный цвет — символ благосостояния. Стоит всего лишь купить домой пряжу или нитки и положить в красивую посуду в сервант. Такой элемент декора поможет уладить финансовые проблемы и привлечёт в дом деньги. Как оберег на каждый день люди носят красную нить на запястье.

7. Колокольчик

Колокольчики считаются мощным оберегом от нечисти. Фото © Shutterstock

Вы наверняка много раз видели, что около дверей вешают колокольчики. Стоит зайти в помещение, как тут же раздаётся перезвон. Но зачем нужны колокольчики у двери? Оказывается, они считаются мощным оберегом от нечисти и злых духов, а их мелодия помогает позитивной энергии накапливаться в помещении и призывает удачу. Важно только выбрать такие колокольчики домой, звон которых вам нравится, а не раздражает.

8. Монеты

Главный спутник и символ богатства — деньги. Поэтому отличное решение — сделать небольшой амулет в виде жёлтой монеты, чтобы носить с собой. Тогда талисман станет магнитом для удачных финансовых предложений. Домой можно приобрести статуэтку китайской жабы, которая держит во рту монету.

9. Жёлуди

Как ни странно, жёлуди любят не только кабаны, но и деньги. Вообще, эти плоды считаются символом долголетия, здоровья, плодородия, а также духовной энергии. Как амулет можно собрать горсть желудей, высушить и оставить дома лежать на полочке. По ритуалу, чтобы в жилище всегда царила атмосфера счастья и здоровья, жёлуди следует положить на подоконник.

10. Фигурки из хрусталя