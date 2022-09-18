Худшие черты женщин, рождённых под самыми сильными знаками зодиака
Отрицательные черты знаков зодиака — или же теневая сторона — то, что мешает иногда этим сильным девушкам добиваться успеха. Узнайте свои недостатки и худшие черты характера и избавьтесь от них.
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Человека, у которого были бы только положительные качества, не существует. Скрывать теневую сторону, то есть отрицательные черты характера, можно сколько угодно, но вы сами прекрасно о них знаете, так зачем себя обманывать? Какими качествами со знаком минус обладают женщины, рождённые под самыми сильными знаками зодиака?
Женщина-Рак
Из милой жёнушки носительница знака зодиака Рак быстро превращается в требовательную, сварливую и жёсткую тираншу. Фото © Freepik
Как ни странно, чувствительные Раки оказались в списке сильных знаков зодиака. Почему? Как минимум из-за того, что рождённые под этим знаком зодиака дамы умеют быть заботливыми и властными одновременно. Это мощные наставницы, готовые передать все свои знания, и неважно, какой ценой те достались. А ещё женщины-Раки — очень семейные. Они встречают мужа с работы вкусным ужином в чистой квартире, хотя сами трудятся не меньше партнёра. Но у носительниц знака зодиака Рак есть очень тонкая грань, которую те часто переходят, — тирания. Из милой жёнушки такая дама быстро превращается в требовательную, сварливую и жёсткую супругу-пилу. Она начинает контролировать каждый шаг второй половинки, требовать идеальности манер и поведения, постоянных знаков внимания, доказательств любви. Себе же дамы этого знака зодиака часто позволяют быть стервозными, невнимательными к партнёру, злыми и жестокими.
Женщина-Скорпион
Женщине-Скорпиону легко преступить нравственные границы, когда какая-то идея не выходит из головы. Фото © Freepik
Не только мужчины обожают представительниц этого знака зодиака. На самом деле Скорпионы умеют притягивать внимание, завоёвывать и удерживать на себе. Это целеустремлённые, независимые личности, которые привыкли добиваться своего. Женщина-Скорпион для противоположного пола обладает мистическим магнетизмом. Такую партнёршу хочет каждый, даже мужчина несовместимого с ней знака зодиака. Так какие же минусы у девушек-Скорпионов, помимо мстительности? Отрицательная черта этой представительницы стихии Воды: незнание меры и неумение вовремя остановиться. Женщина-Скорпион, когда что-то втемяшилось в голову, легко преступит нравственные границы. Будь то месть, обладание конкретным мужчиной или повышение на работе. Из-за чего Скорпион может потерять себя в мечтах, стать злой, агрессивной и одинокой.
Женщина-Стрелец
Женщина-Стрелец очень быстро начинает корчить из себя большее, чем является. Фото © Freepik
Представительниц этого знака зодиака можно узнать сразу: уверенные в себе красавицы, ловко добивающиеся карьерных высот, люди творческие и инициативные. Если ищете опытного организатора, за которым все последуют, вам в коллектив нужна женщина-Стрелец. Девушки этого знака зодиака обладают сильным внутреннем стержнем, чувством юмора и умением находить общий язык с большинством людей. Но не думайте, что Стрелец — такой весь идеальный знак зодиака. Есть и серьёзные минусы. Например, эти девушки стихии Огня нередко оказываются надменными зазнайками. Женщина-Стрелец очень быстро начинает мнить из себя большее, чем является, подвержена нарциссизму и очень злопамятна: обид не прощает от слова совсем.
Женщина-Козерог
К явным минусам женщины-Козерога стоит сразу же отнести её трудоголизм. Фото © Freepik
Первые ассоциации, которые возникают у всех, кто знаком с прекрасными представительницами знака зодиака Козерог, — упрямство, прямолинейность и острый ум. Хладнокровие и умение ставить логику выше чувств по праву делают этот знак зодиака одним из самых сильных, особенно для женщин. Ещё девушки, рождённые под этим созвездием, становятся талантливыми мастерами искусств или музыкантшами, потому как благодаря скрупулёзности могут отточить любой навык до идеала. К явным минусам женщины-Козерога стоит отнести трудоголизм. Да, с одной стороны, такая черта характера помогает достигать желаемых карьерных высот. С другой — делает из дамы замкнутую одиночку, которая не умеет ничего, кроме как работать. Часто на этом фоне Козероги становятся грубыми, ведут себя невоспитанно и стервозно, тыкая всем, как надо "правильно" поступать во всех ситуациях.