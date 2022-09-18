Худшие черты женщин, рождённых под самыми сильными знаками зодиака

Человека, у которого были бы только положительные качества, не существует. Скрывать теневую сторону, то есть отрицательные черты характера, можно сколько угодно, но вы сами прекрасно о них знаете, так зачем себя обманывать? Какими качествами со знаком минус обладают женщины, рождённые под самыми сильными знаками зодиака?

Женщина-Рак

Из милой жёнушки носительница знака зодиака Рак быстро превращается в требовательную, сварливую и жёсткую тираншу. Фото © Freepik

Как ни странно, чувствительные Раки оказались в списке сильных знаков зодиака. Почему? Как минимум из-за того, что рождённые под этим знаком зодиака дамы умеют быть заботливыми и властными одновременно. Это мощные наставницы, готовые передать все свои знания, и неважно, какой ценой те достались. А ещё женщины-Раки — очень семейные. Они встречают мужа с работы вкусным ужином в чистой квартире, хотя сами трудятся не меньше партнёра. Но у носительниц знака зодиака Рак есть очень тонкая грань, которую те часто переходят, — тирания. Из милой жёнушки такая дама быстро превращается в требовательную, сварливую и жёсткую супругу-пилу. Она начинает контролировать каждый шаг второй половинки, требовать идеальности манер и поведения, постоянных знаков внимания, доказательств любви. Себе же дамы этого знака зодиака часто позволяют быть стервозными, невнимательными к партнёру, злыми и жестокими.

Женщина-Скорпион

Женщине-Скорпиону легко преступить нравственные границы, когда какая-то идея не выходит из головы. Фото © Freepik

Не только мужчины обожают представительниц этого знака зодиака. На самом деле Скорпионы умеют притягивать внимание, завоёвывать и удерживать на себе. Это целеустремлённые, независимые личности, которые привыкли добиваться своего. Женщина-Скорпион для противоположного пола обладает мистическим магнетизмом. Такую партнёршу хочет каждый, даже мужчина несовместимого с ней знака зодиака. Так какие же минусы у девушек-Скорпионов, помимо мстительности? Отрицательная черта этой представительницы стихии Воды: незнание меры и неумение вовремя остановиться. Женщина-Скорпион, когда что-то втемяшилось в голову, легко преступит нравственные границы. Будь то месть, обладание конкретным мужчиной или повышение на работе. Из-за чего Скорпион может потерять себя в мечтах, стать злой, агрессивной и одинокой.

Женщина-Стрелец

Женщина-Стрелец очень быстро начинает корчить из себя большее, чем является. Фото © Freepik

Представительниц этого знака зодиака можно узнать сразу: уверенные в себе красавицы, ловко добивающиеся карьерных высот, люди творческие и инициативные. Если ищете опытного организатора, за которым все последуют, вам в коллектив нужна женщина-Стрелец. Девушки этого знака зодиака обладают сильным внутреннем стержнем, чувством юмора и умением находить общий язык с большинством людей. Но не думайте, что Стрелец — такой весь идеальный знак зодиака. Есть и серьёзные минусы. Например, эти девушки стихии Огня нередко оказываются надменными зазнайками. Женщина-Стрелец очень быстро начинает мнить из себя большее, чем является, подвержена нарциссизму и очень злопамятна: обид не прощает от слова совсем.

Женщина-Козерог

К явным минусам женщины-Козерога стоит сразу же отнести её трудоголизм. Фото © Freepik