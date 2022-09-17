5 имён мужчин, отношения с которыми окажутся лучшим, что было в жизни женщины

Кто из девушек в детстве не мечтал встретить большую и светлую любовь? Все грезили о том самом принце, кто увёз бы в замок, окружил вниманием и заботой. Только вот странно, что, повзрослев, большинство принцесс так своих королевских возлюбленных и не нашли. Зато нашёл Лайф. Оказалось, что лучшими в жизни женщин оказываются мужчины с этими именами.

Имя Савелий

К влюблённостям Савелий подходит основательно и серьёзно. Фото © Unsplash

К влюблённостям Савелий подходит основательно и серьёзно. Даже если знает, что не задержится в жизни избранницы надолго, постарается стать для неё лучшим любовником. Савелию нравится видеть восторг и счастье на женском лице. Обладатель этого имени наслаждается, когда его хвалят, а женщины, проводя сравнения кавалеров, лучшим называют парня именно с этим именем.

Мужское имя Андрей

Появившись в жизни женщины, Андрей наполняет её безопасностью и уютом. Фото © Unsplash

От мужчины с этим именем веет невероятно сильной энергетикой. Появившись в жизни женщины, Андрей наполняет её безопасностью и уютом. Именно с обладателем этого имени дама почувствует себя настоящей принцессой: её будут баловать, постоянно делать ей комплименты и защищать. Самооценка у избранницы рядом с Андреем обязательно вырастет, потому что такой парень сделает всё, чтобы его любимая была счастлива.

Матвей

Матвей часто становится кем-то вроде охотника до сердец красивых дам. Фото © Unsplash

Носитель этого мужского имени — тот ещё сердцеед. Матвей любит проводить время с разными женщинами, из-за чего меняет партнёрш достаточно часто, но никогда их не совмещает. Обладателю имени древнееврейского происхождения нравится завоёвывать и добиваться, располагать к себе. Поэтому Матвей часто становится кем-то вроде охотника до сердец красивых дам. Причём делает он это без злого умысла, влюбляется искренне и по-настоящему. Мотя — романтик, поэтому удивляет женщину завтраками в постель, неожиданными свиданиями и роскошными букетами, которые преподносит просто так.

Мужское имя Иван

Мужчина по имени Иван обращается с избранницей как с богиней. Фото © Unsplash

У красавца Ивана проблем с выбором девушек не бывает — вокруг всегда оказывается несколько желающих начать с ним отношения. Всё потому, что Ваня обращается с избранницей как с богиней. Обладатель имени всегда рядом в трудный момент, поддержит и утешит, выслушает. В то же время с Иваном не заскучаешь: этот парень находит интересные занятия для двоих и выступает инициатором прогулок, свиданий и совместных отпусков.

Имя Виктор

Виктор в отношениях стремится демонстрировать женщине, как сильно её любит. Фото © Unsplash