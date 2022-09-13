Эти имена носят самые злопамятные и мстительные мужчины

Не только женщины могут похвастаться любовью строить козни. Среди мужчин тоже нередко встречаются личности мстительные и злопамятные. Чаще всего эти сильные отрицательные качества прослеживаются у обладателей следующих четырёх имён. Вот уж с кем не стоит сидеть за одним столом!

Артур

Артур не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Фото © Unsplash

Даже если на внешность мужчина по имени Артур окажется невероятно привлекательным, не стоит забывать, что характер у него далеко не сахар. Носитель этого имени не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Тема денег для Артура болезненна, поэтому все обиды, связанные с нею, мужчина помнит до конца жизни. Мстительности обладателю этого имени тоже не занимать. Артур очень чувствителен к отказам в отношениях, поэтому сделает всё, лишь бы его несостоявшаяся партнёрша пожалела, что они не вместе.

Мужское имя Денис

У мужчин с именем Денис часто бывает болезненное эго. Фото © Unsplash

У мужчин с этим именем часто бывает болезненное эго. Дениса очень легко задеть, и он ввиду злопамятности затаит негатив, может даже окрестить обидчика заклятым врагом. По этой же причине никогда не просите помощи у обладателя этого имени просто так. Всегда благодарите Дениса, иначе он сделает вас должником и сам выберет цену своих услуг. А если такому парню откажут, можете не сомневаться, что Денис придумает гениальную месть. Ведь одна из особенностей человека с этим именем — прекрасные аналитические способности и хорошо развитая логика.

Имя Руслан

Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека. Фото © Unsplash

Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека, который может притворяться кем угодно. Ради своих целей мужчина с этим именем заводит полезные знакомства или выгодные отношения с женщинами. Пока кто-то серьёзно не заденет его чувств, никогда не узнает, на что на самом деле способен озлобленный Руслан. Носитель имени придумает грандиозную месть, чтобы покарать злодея и сделать ему в несколько раз больнее. Тщеславие и жажда быстрой известности и богатства иногда заставляют Руслана использовать друзей и знакомых и даже жертвовать ими в разных ситуациях.

Мужское имя Станислав

Носитель имени Станислав — человек со сложным и переменчивым нравом. Фото © Unsplash