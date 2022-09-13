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13 сентября, 10:30
141196

Эти имена носят самые злопамятные и мстительные мужчины

Не каждый мужчина сразу раскроет второй половинке свою банальную обидчивость или даже любовь к мести. Предупреждаем сразу: парни со следующими четырьмя именами непредсказуемы и злопамятны!

Не только женщины могут похвастаться любовью строить козни. Среди мужчин тоже нередко встречаются личности мстительные и злопамятные. Чаще всего эти сильные отрицательные качества прослеживаются у обладателей следующих четырёх имён. Вот уж с кем не стоит сидеть за одним столом!

Артур

Артур не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Фото © Unsplash

Артур не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Фото © Unsplash

Даже если на внешность мужчина по имени Артур окажется невероятно привлекательным, не стоит забывать, что характер у него далеко не сахар. Носитель этого имени не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Тема денег для Артура болезненна, поэтому все обиды, связанные с нею, мужчина помнит до конца жизни. Мстительности обладателю этого имени тоже не занимать. Артур очень чувствителен к отказам в отношениях, поэтому сделает всё, лишь бы его несостоявшаяся партнёрша пожалела, что они не вместе.

Мужское имя Денис

У мужчин с именем Денис часто бывает болезненное эго. Фото © Unsplash

У мужчин с именем Денис часто бывает болезненное эго. Фото © Unsplash

У мужчин с этим именем часто бывает болезненное эго. Дениса очень легко задеть, и он ввиду злопамятности затаит негатив, может даже окрестить обидчика заклятым врагом. По этой же причине никогда не просите помощи у обладателя этого имени просто так. Всегда благодарите Дениса, иначе он сделает вас должником и сам выберет цену своих услуг. А если такому парню откажут, можете не сомневаться, что Денис придумает гениальную месть. Ведь одна из особенностей человека с этим именем — прекрасные аналитические способности и хорошо развитая логика.

Имя Руслан

Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека. Фото © Unsplash

Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека. Фото © Unsplash

Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека, который может притворяться кем угодно. Ради своих целей мужчина с этим именем заводит полезные знакомства или выгодные отношения с женщинами. Пока кто-то серьёзно не заденет его чувств, никогда не узнает, на что на самом деле способен озлобленный Руслан. Носитель имени придумает грандиозную месть, чтобы покарать злодея и сделать ему в несколько раз больнее. Тщеславие и жажда быстрой известности и богатства иногда заставляют Руслана использовать друзей и знакомых и даже жертвовать ими в разных ситуациях.

Мужское имя Станислав

Носитель имени Станислав — человек со сложным и переменчивым нравом. Фото © Unsplash

Носитель имени Станислав — человек со сложным и переменчивым нравом. Фото © Unsplash

Обладатель имени Станислав — человек со сложным и переменчивым нравом. Он может пользоваться популярностью у десятка женщин, но отказ одной конкретной будет вспоминать ещё долгое время. Носитель этого имени всегда помнит все свои обиды. А ещё Станислав не любит проигрывать, поэтому часто, когда не повезло, находит способ отомстить обидчику. Но не сразу: Стас придерживается тактики долгосрочности. Этому парню необходимо слышать восхищение в свою сторону, чтобы на него глядели и завидовали, хотя в большинстве случаев именно так смотрит на всех сам Станислав.

Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать

Эти пять имён носят самые агрессивные мужчины, от которых не знаешь, чего ждать

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

Комментарий

2
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Марина Шакировавчера в 17:03

Насчёт РУСЛАНА это Ошибка - с написанным Ничего Общего

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