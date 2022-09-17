Обречённые на славу: Что стало с секс-символами 1990-х

В 1990-х в музыке появилось большое количество новых артистов, которые были настоящими идолами молодёжи. Но популярность эта длилась недолго. Кто же они, секс-символы "новой" России девяностых?

Богдан Титомир





В 1991-м распалась только что ставшая популярной группа "Кар-Мэн", подарив стране новую экзотическую звезду – Богдана Титомира, который сам себя называл первым хип-хопером России. Он эпатировал публику ярой маскулинностью, кожаными куртками в байкерском стиле, агрессивным поведением и сексуальными ахами и вскриками ("Ага-ага!"), которыми перемежались слова песен. Сам себя Титомир позиционировал как "секс-проповедника".

Мальчики и девочки всего бывшего СССР силились на дискотеках воспроизвести его танцевальные движения и в парикмахерских просили выбрить виски "как у Титомира". Его хиты "А чукча в чуме ждёт рассвета", "Делай как я", "Девочка в красном" и "Ерунда" наизусть знали все, и в каждом доме, где был подросток, звучал его альбом "Энергия". Он собирал полные залы и записывал песни с Лаймой Вайкуле. Никто не знал, что популярность сексуального Титомира продлится так недолго. Ушли в прошлое девяностые, а с ними как-то незаметно сошёл со сцены и сам Титомир.

В первый раз он надолго исчез из поля зрения уже в 1994 году – ездил по Европам. Насмотревшись на рейв-вечеринки, Титомир решил сделать "рейв-революцию" в России, но как-то не задалось. На первой же пати певец упал в яму с оркестром и порвал связки.

В конце девяностых исполнитель уехал в США и вернулся лишь через три с половиной года. Нового голоса он не обрёл, повторяться же не хотелось. Певец пытался сотрудничать с рэперами, но взойти на олимп ещё раз не удалось. Выражаясь иносказательно, "Эй, подруга!", к которой так активно взывал певец в 1991-м, уже вышла замуж и была занята воспитанием детей.

Богдан Титомир не унывал, он стал арт-директором московского клуба "Газгольдер", занимающегося раскруткой новых исполнителей и досуговым бизнесом, снимал клипы, выступал на телевидении, принимал участие в шоу вроде "Остров" или проекта "Суперстар! Возвращение". Он всё-таки оставил в массовой культуре страны свой след: многие и сейчас считают его песни вроде "Секс-машины" как минимум "смелыми": "Любой красотке лучше всяких наград — твоё упругое тело, как секс-агрегат".

Сейчас певцу шестой десяток и он по-прежнему готов выступать на вечеринках — об этом говорит его личный сайт. По слухам, за выступление на корпоративе исполнитель берёт от 10 тысяч евро. Быть может, это тоже эпатаж?

Влад Сташевский





Певец Влад Сташевский (он же Владислав Твердохлебов) был полной противоположностью Титомира: милый юный принц в деловом костюме, всегда поющий только о любви. Сильного голоса у поп-исполнителя, впрочем, не было, зато был хороший продюсер – Айзеншпис. Вкладывались в исполнителя хорошо — по телевизору постоянно крутили клипы с его песнями. "Любовь здесь больше не живёт", "Позови меня в ночи", "Я не буду тебя больше ждать...". Всего на песни Сташевского было снято 16 клипов. Клип на песню "Позови меня в ночи" за 1996 год был показан по ТВ 500 раз.

В 1997-м секс-символ женился на дочери миллионера Владимира Алёшина Ольге. В 1998 году окончил Государственный московский университет коммерции и получил две музыкальных премии "Золотой граммофон" и "Стопудовый хит". Видимо, это придало ему уверенности, и через год он расстался с продюсером, отправившись в самостоятельное плавание. И тут же пошёл ко дну: его новый альбом "Лабиринт" провалился. Певец враз растерял поклонниц — его новой философии они не поняли. Им надо было про пони и принцев, а не вот это вот всё.

Певец не отчаивался: играл в спектаклях, снова и снова писал песни, пытаясь повторить успех, занимался бизнесом. Брак его распался, и он женился во второй раз. Сташевский и сейчас ведёт концертную деятельность. Последнее выступление, судя по всему, прошло в день рождения Москвы на Поклонной горе: певец исполнил старый хит "Я не буду тебя больше ждать". Голос у него прежний, но все мы не молодеем. По данным концертных сайтов, за выступление певец просит от 450 тысяч рублей.

Линда





Выступает с концертами и поп-дива девяностых Линда. Ещё один экзотический цветок на отечественной сцене. Цветок этот, правда, был настолько экзотичным, что большинство российских слушателей без колебаний назовут только один хит Линды "Я ворона". Впрочем, исполнительница запоминалась сразу своей мрачной энергетикой и такими же мрачными клипами. Если покопаться в памяти, то всплывут ещё и другие композиции Линды — это, конечно, "Танец под водой", "Игра с огнём". Девушка-гот, то ли монашка, то ли распутница, с ранимой подростковой душой — образ Линды очень импонировал "не таким", тем, кто выпадал из толпы и не подходил под стандарты. Этим она и брала: чёрная одежда, голубые глаза, африканские косички.

После отъезда из России продюсера Линды и группы "Конвой" Макса Фадеева певица заметалась: меняла имидж, представая перед публикой то блондинкой, то рыжей. Работа над альбомом "Плацента" затягивалась. Поговаривали, что-де клип, снятый на песню "Взгляд изнутри", был "запрещён цензурой". Но цензуры тогда не было никакой, просто клип, в котором Линда изображала сумасшедшую, не "зашёл". Одно дело — экзотическая утончённость, а другое — ужасы. Пугаться слушатели не захотели — ужасов было много и на улице.

В XXI веке певица продолжает писать песни и разрабатывать этнические мотивы. В её последнем альбоме "ДНК мира" звучит якутская речь. Всего она выпустила 10 альбомов, но если спросить обычного человека о том, кто такая Линда, в ответ всё равно услышите: "Я ворона, я ворона! Ла-ла-ла-ла-ла-ла!". За выступление Линда, ставшая блондинкой, берёт так же, как и Сташевский, — 450 тысяч рубликов.

Сергей Лемох





Сергей Лемох (по отцу — Огурцов) был ещё одним секс-символом, вышедшим из группы "Кар-Мэн". Но, в отличие от Титомира, он остался лидером группы, которая выступала с музыкой в стиле евродэнс. Песни группы были "географическими": "Чио-Чио-сан", "Лондон, гуд-бай", "Сан-Франциско", "Париж", "Бомбей", "Багдад". Чёткий ритм, несколько основных узнаваемых танцевальных движений и очень немудрёный текст — этого хватало, чтобы быть популярным. Несмотря на то что надолго зрительской любви не хватило, Лемох остался в музыке, писал песни для других исполнителей, продолжал проект "Кар-Мэн", в 2013 году основал группу Carbonrock. Хотя песни Сергея Лемоха уже совсем другие и прошло уже больше 20 лет нового века, солист он всё ещё заводной, это надо признать. И это несмотря на сложности в личной жизни. Возможно, его вдохновляют дома. Кстати, за выступление группы "Кар-Мэн" просят почти миллион рублей.

Лика Стар





Лика Стар, она же Лика Эм-Си, она же Лика Павлова была готова стать "российской Мадонной", но не срослось. Тем не менее Лика прославилась тем, что стала первой российской певицей, которая разделась для фотосессии для журнала "Плейбой". Лика активно эксплуатировала образ сексуальной, но самостоятельной девчонки. Любимый образ фанатов — это Лика в бюстгальтере, коротком френче, трусиках-боксерах, чулках и туфлях на толстой подошве. Обнажённые бёдра, а иногда и ягодицы певицы привлекали нескромные взоры фанатов, но при этом было ясно, что девица — огонь и просто так к ней не подойдёшь. Лика Эм-Си была первой девушкой-диджеем в Москве и первой девицей-рэпером.

Самыми популярными композициями Лики стали "Би-би, такси" и "Хип-хоп-блюз". Но в 1994-м Лика разругалась с продюсером и её популярность пошла на спад.

В 2002 году певица снова снялась для мужского журнала, а в 2003-м вышла замуж за итальянского режиссёра. Сейчас Лике 49 лет, у неё двое детей, любящий муж, туристический бизнес и контракты на рекламу — она рекламирует антивозрастную косметику. Лика по-прежнему поёт — её выступление обойдётся организаторам в сумму от 350 тысяч рублей.

Кай Метов





Сексуальный голос Кайрата Метова сводил с ума многих бывших гражданок СССР. Для этого музыканту хватило одного хита про "Позишн намбер ван". Одинокие дамочки, тоскуя, подпевали Метову "Позишн набер ту, тебя хочу-у!". Откровение, чего уж говорить. Приятная внешность и низкий голос обеспечили музыканту популярность у противоположного пола. Впрочем, Кай Метов был профессиональным музыкантом: ещё в СССР он окончил музыкальную школу и получил образование в государственной консерватории. Его первый альбом так и назывался — Position № 2.

С тех пор Кай Метов зарабатывал музыкой и не только. В 2003-м он окончил РГСУ и получил образование юриста. Выступал дуэтом с Машей Распутиной, играл в спектаклях, снимался в кино и писал к нему музыку, занимался и занимается бизнесом. Был владельцем ночного клуба, сейчас имеет фирму, торгующую косметикой. Продолжает гастролировать с собственными песнями. В следующем году его композиции исполняется 30 лет, но он всё ещё исполняет её на своих концертах и просит столько же, сколько Лика.

Концерт "Супердискотека 90-х Радио Рекорд" в СК "Олимпийский". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Кто ностальгирует по 90-м в России? 0 Поколение 60-летних Поколение 50-летних Поколение 40-летних Никто

Авторы Майя Новик