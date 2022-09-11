5 жестоких нападений на российских дипломатов по всему миру Оглавление Нападение на Посольство СССР в Китае Нападение во Львове Взрыв в Тель-Авиве: ссора с Израилем Нападения в Тегеране Похищение в Ираке: мочить в сортире Врагов у России и СССР всегда было много, поэтому профессия дипломата считалась не только почётной, но и опасной. Немало случаев, когда именно наши посольства и дипломаты были целью террористов. 9633 9633 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Нападение на Посольство СССР в Китае

Это случилось в 1927 году, когда в городе Кантон (КНР), где находилось Посольство СССР, произошла попытка коммунистического восстания. Узурпировавший власть президент Чан Кайши порвал отношения с коммунистами и стал проводить политику массовых репрессий. В ответ коммунисты предприняли попытку свержения Чан Кайши, однако тот жестоко подавил восстание. После чего приказал ворваться в советское посольство и арестовать всех — китайцы решили, что это советские дипломаты подстрекают народ к неповиновению. Никакие международные договорённости в этот день в Кантоне не действовали, а о неприкосновенности дипломатов солдаты Чан Кайши и не вспоминали.

13 декабря около 20:00 они стали окружать посольство. Увидев это, генеральный консул СССР Борис Похвалинский отдал приказ сжечь секретные бумаги и распорядился не оказывать сопротивления: солдат было слишком много, они заполонили все прилегающие к посольству улицы. Похвалинский сам открыл ворота посольства. Ворвавшиеся арестовали всех и провели их по улицам города как главных виновников мятежа. Сейфы посольства были вскрыты и выпотрошены, архив вынесен, а дом разграблен.

На следующий день было убито одиннадцать человек: пять советских дипломатов, среди которых оказались старый большевик, бывший комиссар Абрам Хасис, секретарь посольства Уколов, делопроизводитель Иванов, шифровальщик Попов и переводчик Макаров, а также шесть китайских сотрудников посольства, имена которых не сохранились. Самого Похвалинского с семьёй и женский персонал Чан Кайши отпустил только в конце декабря, после унижений и допросов. Через Кобе они вернулись в Россию. Тела погибших китайцы сначала похоронили вместе с убитыми повстанцами, но позже эксгумировали и вывезли за пределы города. Где они похоронены, до сих пор не известно.

Трупы расстрелянных работников Советского консульства в Кантоне, Китай. Фото © Wikipedia

Казалось бы, при таком повороте событий большевики должны были порвать отношения с Китаем. Но ничего подобного не произошло, Похвалинский телеграфировал в Москву, что некоторые работники отказались ехать в СССР и перешли работать в другие дипломатические миссии на территории Китайской Республики.

В Москве долгое время ничего не знали о судьбе посольства. Зато о ней был прекрасно осведомлён германский консул, который лично осматривал разгромленное русское посольство и сообщал в Москву, что мол "архив вынесен", имущества как такового нет, а дом возвратят владельцу, гражданину США. Само собой, напрашивается вопрос: уж не англосаксы ли постарались направить гнев Чан Кайши против советских дипломатов, чтобы завладеть их перепиской?

Нападение во Львове

В 1933 году член Организации украинских националистов (ОУН) Николай Лемик пришёл на приём к советскому послу во Львове, который тогда принадлежал Второй Речи Посполитой. 21 октября 18-летний студент вошёл в кабинет, в котором вёл приём посетителей уполномоченный представитель Сталина Андрей Майлов. Лемик сделал вид, что хочет переехать в СССР, но после короткого разговора вынул пистолет и дважды в упор выстрелил в дипломата, убив Майлова на месте. После этого студент подстрелил курьера Ивана Джугая, прибежавшего на выстрелы, а потом сдался полиции.

Лемик во время процесса во Львовском областном суде. Фото © Wikipedia / NAC

30 октября он был приговорён судом Львова к смерти, но приговор заменили пожизненным заключением. Лемик отсидел только шесть лет и сбежал в 1939 году с этапа. Побегу способствовала неразбериха, царившая в стране из-за нападения Германии на Польшу. Его судьба, впрочем, была незавидна: в 1941 году его расстреляло гестапо. Кроме Лемика были осуждены 11 его подельников, они получили от полутора до 14 лет лишения свободы.

Взрыв в Тель-Авиве: ссора с Израилем

9 февраля 1953 года в советском посольстве на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве неизвестные террористы взорвали бомбу, подложенную под каменную скамейку у фасада здания. Её мощность составляла от 15 до 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом выбило все окна в здании и повредило крыльцо.

Посольство СССР в Тель-Авиве сразу после взрыва. Фото © Wikipedia

К счастью, никто не погиб, однако несколько человек были травмированы. Среди них оказалась жена советского посла Павла Ершова Клавдия, ей посекло осколками стекла лицо, а шофёр посольства Гришин недосчитался зуба. Серьёзнее всего ранило супругу завхоза Сысоева, взрыв раздробил женщине обе стопы. Однако полицейских дипломаты вызвали только через час. Очевидно, столько времени ушло на то, чтобы согласовать свои действия с Москвой.

СССР был первым государством, которое признало Израиль, и разочарование Москвы было велико. Несмотря на то что премьер-министр Израиля Бен-Гурион официально осудил террористов, 12 февраля в Москве послу Израиля Шмоэлю Эльяшиву была зачитана нота о том, что СССР разрывает дипломатические отношения с Израилем и отзывает дипломатов.

Полицейский охраняет мебель в ожидании перевозки на бульваре Ротшильда после ухода дипломатического персонала. Фото © Wikipedia

Лишь много позже стало известно, что теракт организовала праворадикальная организация "Цифринское подполье". Так террористы "протестовали" против "антиеврейских настроений" в СССР. В результате дипотношения между странами были разорваны до смерти Сталина. Их возобновили, но ненадолго. В 1967 году они снова были разорваны вплоть до падения СССР в 1991 году. Стали ли в СССР после взрыва лучше относиться к евреям? Вряд ли.

Нападения в Тегеране

Русское посольство в Иране стало рекордсменом по количеству нападений. Начать можно с резни, которую персы, науськанные англичанами, устроили в Тегеране 30 января 1829 года, когда был растерзан толпой русский посол Александр Грибоедов, обессмертивший себя комедией "Горе от ума". Он предоставил в посольстве убежище Мирзе Якубу, евнуху гарема персидского шаха, который хотел вернуться на родину, в Армению, и знал секреты иранской политики. Чтобы убить евнуха, персы пошли на хитрость: они отправили в посольство двух жён-армянок из гарема шаха. Якобы они тоже хотели уехать в Армению. Грибоедов по инструкции был вынужден взять их под защиту. Затем зачинщики раззадорили толпу, рассказав ей о том, как коварные гяуры воруют шахских жён.

Здание русского посольства в Тегеране; портрет писателя А.С. Грибоедова. Фото © Wikipedia / Музей Метрополитен / Luigi Pesce; ГТГ / Художник Иван Крамской. 1873 год

Самая героическая версия гибели Грибоедова гласит, что он вместе с 35 казаками несколько часов противостоял толпе, но персы подожгли кровлю, ворвались в последнее пристанище русских и изрубили их в куски. Грибоедова опознали по шраму на руке, настолько был изуродован труп. Сами персы вспоминать эту историю не любят, ведь Грибоедов принимал участие в подписании Турманчайского договора, по которому Закавказье, "бриллиант персидской короны", отошло Российской империи.

В XX веке на посольство в Тегеране нападали трижды, ведь СССР был объявлен руководством Ирана "малым сатаной" за то, что ввёл войска в Афганистан. В первый раз напали 1 января 1980 года — толпа сторонников аятоллы Хомейни пыталась взять посольство штурмом, но отступила.

Аятолла Хомейни машет рукой своим сторонникам, Тегеран, 1979 год. Фото © Getty Images / Bettmann

Вторая попытка случилась 27 декабря 1980 года. Сломав ворота, иранцы ворвались на первый этаж дипмиссии. К счастью, сотрудники посольства сумели забаррикадироваться на втором этаже. Пока охранники поливали ворвавшихся водой из брандспойтов, дипломаты уничтожали диппочту и ломали шифровальную машинку. Дмитрий Шебаршин вспоминал, что толпа нападавших действовала организованно: "они работали", ища в помещении секретные документы. Так иранцы выразили своё отношение к тому, что СССР продавал оружие Ираку, с которым Иран воевал.

Однако разрыва дипотношений не последовало: СССР надеялся найти в Иране рынок сбыта оружия. В 1982 году делегация Ирана даже приезжала в СССР, первые партии оружия были поставлены в Иран, но год спустя иранцы обвинили советских дипломатов в шпионаже и выслали из страны 18 сотрудников посольства.

В третий раз толпа напала на посольство весной 1988 года. Так руководство Ирана "не одобрило" поставки в Ирак ракет СКАД, которые то и дело прилетали на территорию Ирана. Последнее нападение на посольство случилось в 2006 году в разгар публикации карикатур на пророка Мухаммеда в европейских странах. Однако в этот раз русские просто попались под горячую руку, толпа атаковала все посольства европейцев. Хуже всех пришлось датчанам и австрийцам, их закидали бутылками с зажигательной смесью.

Похищение в Ираке: мочить в сортире

В 2006 году в Багдаде произошло беспрецедентное похищение дипломатов. 3 июня террористическая группировка "Совет моджахедов" прямо возле дипмиссии России остановила машину с работниками посольства, убила охранника Виталия Титова и захватила четверых россиян: Фёдора Зайцева, Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева. Их увезли в неизвестном направлении. Позже преступники потребовали вывести российские войска из Чечни, а когда этого не случилось, переслали нашим дипломатам ролик, в котором показательно убивали двух из четырёх заложников. Затем похитители объявили, что убили всех россиян.

Тогда президент России Владимир Путин дал распоряжение найти всех причастных к убийству работников посольства и воздать им по заслугам. Известно, что один из зачинщиков расправы — Махир Ахмад Махмуд аль-Зубайди — был убит два года спустя, правда американцами. Ещё двое преступников были осуждены и повешены в 2010 году. О судьбе остальных вслух не говорят, но, скорее всего, они тоже отправились на тот свет.

Убитые российские заложники. Фото © china.org.cn

Тела убитых дипломатов были найдены и возвращены на родину только шесть лет спустя, в 2012 году. Профессия дипломата всё ещё остаётся одной из самых ответственных и опасных.

Фото © Getty Images / Al-Jazeera Почему дипломаты становятся жертвами террора? 0 Потому что они олицетворяют власть других государств Это подлый способ сорвать злость на людях без оружия Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик