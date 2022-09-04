7 привычек русских, от которых нынче европейцы приходят в ярость Оглавление Не экономить на ЖКХ Быть щедрым и заботиться о других Дорогие и прожорливые внедорожники Баловать котов Чистить овощи Гулять без дела Жить без новомодных штучек Российский размах, выраженный в привычках этих "ужасных" русских, продолжает пугать Запад. Особенно сейчас, когда счета на услуги ЖКХ становятся для многих семей космическими. 414846 414846 Обложка © ТАСС / Калачьян Григорий

Не экономить на ЖКХ

Фото © ТАСС / Витченко Владимир

Привычка принимать душ дважды в день, подолгу наслаждаться ванной, топить в доме, как говорится, от души, чтобы было жарко, — всё это вызывает в европейцах настоящую ярость. Ещё бы! На фоне грядущей зимы и отсутствия дешёвых энергоресурсов всё это выглядит издевательством над соседями. Некоторые особо жалостливые россияне даже сочувствуют гражданам западных государств. Не стоит. Лучше подумайте о том, что им не было нас жалко в 1990-е годы, когда ветераны от холода примерзали к кроватям, а пенсионеры умирали от голода. Или подумайте о том, что через год-два мы можем схлестнуться с этими государствами в войне за ресурсы. Причём за наши. И тогда наши соседушки вряд ли будут жалеть наших детей, женщин и стариков.

Быть щедрым и заботиться о других

Эта привычка вызывает глухую ненависть и непонимание. Согласно протестантскому сознанию, деньги — это благо, которым праведных людей отмечает Господь Бог. Зачем же делиться этим с другими? Но русской душе неведом западный эгоизм. У нас общее выше индивидуального, община выше личного, а Родина — это земля, за которую и умереть не страшно. Поэтому в России нет чужих детей, нет чужого горя, а если ты поделишься чем-то с другим (отдашь ему еду, запчасть или последний патрон), считается, что эта вещь никогда тебе не понадобится. Бог не допустит, чтобы твоя доброта была тебе во вред.

Для русского менталитета характерно не только заботиться о других, но и сопереживать, сочувствовать. Если последнему пассажиру в автобусе вдруг прищемит дверями голову, все закричат водителю, чтобы тот остановился. Равнодушных не будет. В Германии такая ситуация вызовет лишь смех пассажиров. "Глупая голова!" — закричат "милые" европейцы и будут хохотать, тыча пальцами в несчастного пассажира.

Дорогие и прожорливые внедорожники

Фото © ТАСС / Белозеров Юрий

"Неэкономно" и "неэкологично" — вот вердикт, который европейцы выносят, видя огромные русские внедорожники. Даже наш УАЗ, и тот вызовет порицание: слишком много ест горючего. Европеец, даже богатый, будет думать в первую очередь об экономии топлива и недорогом обслуживании. Но в России знают: лучше залезать в машину, чем садиться в неё. И большая часть тех, кто имеет седаны, с радостью бы поменяли их на большой и мощный внедорожник. Чтобы ездить по городам и весям и не бояться грязи. Ну или поменяли бы седан на прожорливую мощную спортивную машину. Но это на крайний случай.

Баловать котов

Объяснить, почему русские котики могут есть восемь раз в день, иностранцу невозможно. "Зачем? Если можно кормить их только дважды в день, а то и вовсе один раз! Этого достаточно!" Объяснения, что котик такой мимимишный и корчит потешные рожицы, чтобы его накормили лишний раз, тут не прокатят. Не поймут они и объяснение, что когда кого-то любишь, то с удовольствием будешь кормить его всякими вкусняшками. "Это только животное!" И точка. Ну точка так точка, но лучше всё же быть котиком в России, чем где-то ещё.

Чистить овощи

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Блюда, в которых не чистят кабачки, морковку, баклажаны и даже картофель, пришли к нам с Запада. Ну ещё бы! Бюргеры экономят каждую монетку и считают, что это нерациональное использование продуктов. О том, что в кожуре овощей и фруктов могут накапливаться вредные вещества, которыми продукты окуривают на складах, чтобы они не портились, они и не слышали. Или слышали, но не дошло. Да и потом, это невкусно же! Хорошо хоть перед готовкой они моют овощи. Правда, вскоре и эта немудрёная процедура станет для них недоступна.

Гулять без дела

Привычка гулять без дела вызывает у иностранца непонимание. Зачем? А в США, увидев гуляющего просто так человека, обитатели окрестных домов могут вызвать полицию. Европейцы под стать американцам: даже переехав в Россию, они с большим трудом привыкают к способности русских друзей пойти погулять "просто так". Не в магазин, не в кафе, не в ресторан — просто пойти туда, куда глядят глаза, в поисках новых впечатлений и для познания окружающего мира. Посмотреть на катера на Москве-реке, убедиться, что утки на пруду за домами ещё не улетели, да и вообще, можно просто любоваться городом и мечтать. Такое времяпровождение на Западе считают временем, потраченным зря. Хочешь физической нагрузки — купи абонемент в спортзал. Хочешь встретиться с друзьями — назначай встречу в ресторане. И тебе польза, и кому-то доход. И вообще, им гулять некогда.

Жить без новомодных штучек

Трудная судьба страны приучила русский народ обходиться малым, не терять отцовских и дедовских навыков. До сих пор охотники и рыбаки находят дорогу в тайге без навигаторов и компасов, ориентируясь по солнцу и склонам гор. Да ладно охотники! Даже туристы отправляются в горы с бумажными картами. И прекрасно ориентируются на местности. Многие всё ещё держат в домах стационарные телефоны, которые будут работать и тогда, когда во время ЧС мобильная связь рухнет. А она действительно рушится от перегрузок. Большая часть россиян всё ещё не доверяет смартфонам и компьютерам, а пенсионеры заклеивают лейкопластырем камеры на телефонах и ноутбуках. В общем-то, если спросить русских о том, без чего они не смогут жить, они ответят: "Без электричества и без машины". Остальное (смартфоны, умные часы, электронные шагомеры, планшеты, умные колонки и фоторамки) — всего лишь игрушки, которые Запад может оставить себе.

Фото © ТАСС / Будан Виктор Почему идёт возрождение советских привычек в России и на Западе? 0 Принцип экономии становится главным Советский быт был уникален Эпоха потребления уходит в прошлое

Авторы Майя Новик