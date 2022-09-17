10 фактов, о которых подростки не хотят слышать, хотя жить стало бы намного легче

"Взросление — это когда ты каждый год вспоминаешь, каким тупым был раньше. Смиритесь, это значит, что вы развиваетесь. А вот если нет, пора задуматься", — Comparison_Past.

"Чем старше становишься, тем быстрее идёт время. Вчера я был тобой. Завтра ты будешь мной. Однажды вы проснётесь и удивитесь, куда делась та самая "куча времени", чтобы сделать то, о чём вы так мечтали. Это перепугает вас до чёртиков", — Chompachompa.

"Скорее всего, для достижения цели потребуется значительно больше времени, чем вы думаете. Не опускайте руки раньше времени", — Dull-College.

"Во взрослом мире участие в драках не считается чем-то крутым. Использование грубой силы — признак того, что ты идиот", — honest_owl101.

"Быть "с прибабахом" — не то же самое, что быть интересным. Потом вам, скорее всего, будет стыдно", — HezFez238.

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"Выкладывать каждый свой пук в Интернет — опасно для жизни. Реально. Никто не должен знать, чем тебя можно вывести из себя, твой адрес или группу крови", — flamespond.

"Однажды ты тоже станешь старым и некрутым. И это произойдёт быстрее, чем ты думаешь", — omguserius.

"Всё, что считаете крутым во времена средней школы, будет полнейшим кринжем для ваших детей, когда они сами будут подростками", — divinetrackies.

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"Вы не будете чувствовать себя по-другому, когда станете старше или заведёте детей. Ты так и останешься просто собой, это странно. Не существует "взрослых", — Poshspicer.