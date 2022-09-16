Мокко, нордический блонд и другие трендовые окрашивания на примере звёзд

Антитренд в окрашивании осенью 2022 года — коралловые и розовые оттенки, потерявшие актуальность. Какие окрашивания сейчас в моде, раскрыл топ-стилист, творческий партнёр L'Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий. Лайф собрал подборку со знаменитостями, чтобы наглядно показать тренды на примере звёздных окрашиваний.

Брюнеткам в сентябре – ноябре 2022-го Рокицкий посоветовал обратить внимание на оттенки мокко. Их безусловный плюс — многогранность и универсальность, они подходят ко всем цветотипам. "Для создания идеального мокко нужно правильно учитывать подтон кожи: медовые ноты хороши для холодных оттенков, а пепельные тона — для тёплых". Мокко на волосах уже вовсю носят мировые звёзды, например актриса Джессика Альба, супермодель Хейли Бибер и певица Сиара.

В мокко-брюнетку недавно перекрасилась популярная актриса Джессика Альба. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jessicaalba

Пальма первенства этой осенью — за нордическим, ореховым и карамельным блондом. Нордический блонд — отсылка к образу принцессы из норвежских сказок, цвет должен быть чисто белоснежный. В такой оттенок ещё в начале года перекрасилась известная по сериалу "Постучись в мою дверь" актриса Мелиса Дёнгель.

Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, сыгравшая Джарен в сериале "Постучись в мою дверь", перекрасилась в модный холодный тон ещё в январе. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / melisadongel

Полная противоположность нордическому блонду — карамельный. Такой сочетает массу оттенков — от бежевого и русого до медового и шоколадного. Окрашивание идеально для девушек тёплого цветотипа: с тёплым оттенком глаз, с персиковой либо загорелой кожей.

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли красит волосы в карамельный блонд. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rosiehw

Наиболее натурально и дорого смотрится ореховый балаяж. Такое окрашивание создаёт интересный эффект, будто солнышко нежно поцеловало ваши волосы, пишет "Газета.ru".

Агата Муцениеце, экспериментируя с волосами, корни оставила тёмными, а по длине натуральный цвет заменила на ореховый блонд. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

В фаворитах осени 2022-го и медные цвета. Рыжие оттенки всегда эффектно смотрятся, привлекают внимание. Благодаря многообразию подобрать подходящий именно вам вариант не так уж и трудно!

Всё идёт к тому, что этой осенью Мадонна перепробует на волосах всю цветовую палитру. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / madonna