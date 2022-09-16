10 до боли жизненных мемов, которые поймут все, кому уже за тридцать
Жизнь после 30 — не сахар, это факт. Чтобы совсем уж не загрустить, можно хотя бы над собой иногда шутить. Собрали 10 уморительных мемов о непростой доле всех, кому за тридцать.
Когда кто-то звонит вместо того, чтобы написать в соцсетях:
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Когда я вырасту, буду удивительным и клёвым взрослым.
Я, когда мне исполнилось 30 лет:
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Сколько дней подряд можно пользоваться сухим шампунем?
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Когда кто-то спрашивает, как у меня дела:
Когда пришла твоя очередь делать заказ, а ты ещё не отрепетировал это у себя в голове:
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Двадцать лет назад они выглядели как взрослые, а сейчас — просто иллюстрация меня с друзьями на отдыхе:
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Современные фитнес-браслеты — те же самые тамагочи, в которые мы играли в детстве. Только глупые маленькие существа, за которыми нужно ухаживать, — мы сами:
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired
Я и моя система мотивации:
Когда тебе 30, а врач просит приложить лёд к больному месту:
Я каждое утро:
Twitter / RussianMemesLtd