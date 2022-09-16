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16 сентября, 11:10

10 до боли жизненных мемов, которые поймут все, кому уже за тридцать

Жизнь после 30 — не сахар, это факт. Чтобы совсем уж не загрустить, можно хотя бы над собой иногда шутить. Собрали 10 уморительных мемов о непростой доле всех, кому за тридцать.

Когда кто-то звонит вместо того, чтобы написать в соцсетях:

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Когда я вырасту, буду удивительным и клёвым взрослым.

Я, когда мне исполнилось 30 лет:

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Сколько дней подряд можно пользоваться сухим шампунем?

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Когда кто-то спрашивает, как у меня дела:

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Когда пришла твоя очередь делать заказ, а ты ещё не отрепетировал это у себя в голове:

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Двадцать лет назад они выглядели как взрослые, а сейчас просто иллюстрация меня с друзьями на отдыхе:

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Современные фитнес-браслеты — те же самые тамагочи, в которые мы играли в детстве. Только глупые маленькие существа, за которыми нужно ухаживать, — мы сами:

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / 30.and.tired

Я и моя система мотивации:

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Когда тебе 30, а врач просит приложить лёд к больному месту:

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Я каждое утро:

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

Фото © Twitter / RussianMemesLtd

10 российских мемов, которые теперь знают даже иностранцы

10 российских мемов, которые теперь знают даже иностранцы

Обложка ©

Twitter / RussianMemesLtd

Сергей Трофимов

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