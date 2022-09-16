Через что прошла байкерша Вера Роскошь, прежде чем покорить наставников "Голоса 60+"

68-летняя пенсионерка из Екатеринбурга Вера Витальевна с роскошной фамилией Роскошь к участию в шоу "Голос 60+" готовилась целых три года: то пандемия коронавируса вмешалась в планы, то здоровье подвело. Но в 2022-м отступать было некуда, и артистичная дама, которую язык не поворачивается назвать бабушкой, записала песни для кастинга. И бойко прошла его, оставив конкурентов далеко позади. Провалить слепые прослушивания Роскошь никак не могла. Спела "Зимний сон", и к ней повернулись сразу два наставника: Игорь Корнелюк и земляк Александр Малинин. Вера Витальевна, как и мечтала, пошла в команду второго.

"Пою я с детства, вот насколько себя помню, но, к сожалению, я жила на севере Свердловской области, и там не было музыкальной школы. Я не имею профессионального образования, но я об этом мечтала всю свою сознательную жизнь. Пение — это моё хобби длиною в жизнь. <...> Ещё я увлекалась мотоспортом, я со школы мотоциклист, до сих пор, сейчас у меня мечта, как организовать мотоклуб для тех, кому 60+".

Роскошь рассказала, что в молодости выучилась на фармацевта, год проработала по профессии, затем решила стать биологом, но и с этим не срослось. В итоге пошла по партийной линии комсомола, занимала руководящие должности, но мечту о сцене не оставляла. Время на хобби появилось на пенсии, и Вера Витальевна отправилась на первое в жизни прослушивание.

Я нашла школу, где меня протестировали. Руководитель послушала меня и сказала: "У вас четыре октавы". Я говорю: "Да вы шутите?" И заплакала Вера Витальевна Роскошь Участница шоу "Голос 60+"

Сейчас Роскошь активно работает с Малининым: наставник предложил изменить лирическому репертуару и порекомендовал весёлую песню, которая "очень зашла" Вере Витальевне. Зрители услышат эту композицию в эфире "Голоса 60+" через пару недель.