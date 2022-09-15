20 фото оперов из "Убойной силы" тогда и сейчас

Игорь Сергеевич Плахов — Константин Хабенский

Константин Хабенский. Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / КиноПоиск. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Герой Константина Хабенского Игорь Сергеевич Плахов из старшего лейтенанта милиции с течением времени переквалифицировался в капитана. Плахов занимался и раскрытием бытовых преступлений, и борьбой с оргпреступностью. Эта роль принесла Хабенскому суперпопулярность, за ней последовали десятки работ в других сериалах и заметных фильмах. В 2003-м актёра приняли в труппу МХТ имени Чехова, с осени прошлого года Хабенский занимает пост худрука – директора театра. За больше чем 20 лет с момента выхода первой серии "Убойной силы" Хабенский почти не изменился внешне: возмужал, но всё так же узнаваем. С личной жизнью у актёра и режиссёра всё в порядке: Константин женат на актрисе Ольге Литвиновой, в семье растут две дочки. От первой супруги Анастасии Федосеевой у Хабенского есть сын Иван.

Василий Иванович Рогов — Андрей Федорцов

Андрей Федорцов. Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / КиноПоиск. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fedortsovandrey2020

Герой Андрея Федорцова лейтенант милиции Василий Рогов со второго сезона стал старшим лейтенантом. Заслуженный артист России снимался во всех шести сезонах "Убойной силы", после было множество проектов, но роли — не такие уж запоминающиеся. Многим Федорцов знаком как соведущий передачи "Главная дорога" на НТВ. С 2010 года играет в Театре эстрады имени Райкина. Женат, имеет сына и трёх дочерей от разных женщин.

Анатолий Дукалис — Сергей Селин

Сергей Селин. Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Ну кто не любил обаятельного пухлячка Толика Дукалиса в исполнении Сергея Селина? После съёмок в первом сезоне "Убойной силы" капитан милиции сделал выбор и отправился на "Улицы разбитых фонарей" работать старшим лейтенантом. Селин до сих пор в обойме, активно снимается. Из последних картин с его участием — спортивная драма "Бультерьер" и комедия "Непослушник".

Андрей Васильевич Ларин — Алексей Нилов

Алексей Нилов. Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru. Фото © kino-teatr.ru

По Алексею Нилову, которому досталась роль капитана милиции Андрея Ларина, в начале нулевых сохли и девчонки, и женщины постарше. После "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Нилов снимался много, но звёзд с неба не хватал. Несколько раз переживал клиническую смерть из-за любви к выпивке, но сумел побороть зависимость и в какой-то момент полностью отказался от алкоголя. Нилов женат в четвёртый раз и даже обвенчался с нынешней супругой Еленой.

Олег Георгиевич Соловец — Александр Половцев

Александр Половцев. Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru. Фото © VK / Александр Половцев

Майор милиции Олег Соловец в исполнении Александра Половцева радовал зрителей "Убойной силы" своей работой только в первом сезоне, потом актёр сделал выбор в пользу "Ментов". Сейчас Половцеву 64 года, но о пенсии он пока не думает, продолжает сниматься. Да и расслабляться некогда: Александр Юрьевич — молодой отец, растит шестилетнего сына Андрея и пятилетнюю дочь Яну, которых подарила вторая жена.

Вячеслав Юрьевич Волков — Михаил Трухин

Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / troukhine

Сыгравший старшего лейтенанта милиции Вячеслава Волкова Михаил Трухин после "Убойной силы" снялся ещё в четырёх десятках сериалов и фильмов и начал активно играть в театре. С 2006 года Трухин служит в МХТ имени Чехова. Женат вторым браком. Дети от первой супруги Любови Ельцовой пошли по стопам отца, а младшая дочка от Анны Нестерцовой ещё учится в школе.

Эксперт-криминалист Юрий — Юрий Гальцев

Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / galtsev_yuriy

Гальцев играл эксперта-криминалиста Юрия в первых двух сезонах "Убойной силы". В активе артиста — десятки работ в кино и на ТВ, театре, пародийных шоу. Комик, по слухам, живёт на две семьи: официально женат на актрисе Ирине Ракшиной, но и состоит в отношениях с Марией Насыровой. В 2015-м любовница даже родила Гальцеву сына Глеба.

Семён Черныга — Семён Стругачёв

Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / strugachev

Семён Стругачёв вошёл в актёрский состав "Убойной силы" со второго сезона и задержался до момента, пока не было принято решение свернуть сериал. Его герой — капитан Семён Черныга — выступал экспертом-криминалистом. Стругачёв был отлично известен зрителям ещё до "Убойной силы" — по роли Лёвы Соловейчика в "Особенностях национальной охоты". Из последних его работ в кино — роль скупщика краденого Шлемансона в "Подкидыше" и Соломона в драме "Гудбай, Америка".

Прокурор Анатолий Львович — Станислав Садальский

Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy

В первом и третьем сезонах "Убойной силы" Стас Садальский играл прокурора Анатолия Львовича. А сейчас артист выступает "адвокатом" некоторых звёзд: Садальский активно ведёт блог и высказывается о всех мало-мальски заметных событиях, известен смелым поведением на ТВ. Он из тех людей, кто за словом в карман не лезет. В кино в последние годы не снимается, но играет в спектаклях.

Анатолий Павлович Шишкин — Евгений Леонов-Гладышев

Кадр © "Убойная сила". Режиссёры — Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин, сценаристы — Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / kino-teatr.ru, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / evgeniileonovgladyshev, Андрей Федечко