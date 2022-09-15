10 признаков, по которым легко понять, что ваши знакомые — ужасные родители

"Их дети могут сжечь к чертям наш мир, а эти мамы и папы готовы обвинить кого угодно, лишь бы избежать ответственности", — Difficult_Shine3675.

"Когда я был студентом, подрабатывал официантом. Тогда я стал свидетелем, как мать наполняла бутылочку маленького малыша кока-колой. Я был в ужасе, но ведь ничего не скажешь", — lobsters_love_butter.

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"Они отказываются поверить, что их ребёнок в чём-то неправ. Или, наоборот, никогда не верят ребёнку, ведь им лучше знать", — rippedradiator.

"Они меняют подгузники детям на парковке супермаркета и выбрасывают использованные просто на асфальт, чтобы с этим разобрался кто-то другой. Основано на реальных событиях", — Kreema29.

"О, эти блогеры, у которых весь контент о детях. Люди, которые наказывают малышей, выкладывая это в соцсети. Родители, которые выдают много подробностей о дочках и сыновьях, лишая их хоть какой-то частной жизни. Детская эксплуатация во всей красе", — Rooster-Wild.

"Я учитель и уже потерял счёт тому, сколько у меня было встреч с родителями, которые проходили примерно по одному и тому же сценарию. Я: У вашего ребёнка ужасные оценки, а поведение — хуже некуда. Они: Не знаем, что делать! Уже всё перепробовали! Я: Что именно? Они: Забрали игровую приставку, но он начинал сходить с ума, так что пришлось всё вернуть. Я: То есть попыток реально повлиять не было..." — Edward_the_Dog.

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"Дети портят чужие вещи/имущество, а родители просто смотрят на это и смеются, как будто это какое-то развлечение. Однажды зашёл в старый киномагазин, и там ребёнок бил мячом по стеклянным витринам и швырял кассеты по полу. Мать (предположительно) и не думала остановить чадо, несмотря на протесты посетителей и даже управляющего магазина. К ребёнку не может быть претензий — он не понимает, что делает, но мамаша..." — InfiniteWords117.

"Если у детей проблема с гигиеной, это вина родителей и только родителей", — WrongRedditKronk.

"Прямо сейчас на другой стороне нашей улицы ребёнок (может быть, лет восемь-десять) кричит всем прохожим, чтобы "они шли куда подальше", в то время как его родители сидят на крыльце, курят и смеются. И это регулярное явление. Я уверен, что у ребёнка психическое расстройство. Да и тот факт, что родители, кажется, поощряют такое поведение, — это точно проблема", — SternCoats.