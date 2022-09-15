6 стереотипов о мужчинах, в которые верят все женщины, и парней это жутко бесит

Нередко проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной начинаются из-за недопонимания. То, что парни и девушки могут вкладывать в одни и те же слова разный смысл и намерения, факт. Но иногда предпосылки к проблемам возникают задолго до появления мужчины в жизни женщины, как бы странно это ни звучало. А всё из-за изначально неверных ожиданий дамы по поводу партнёра. Рассказываем про мифы о мужчинах, в которые все женщины до сих пор верят.

1. Мужчины не плачут

Один из самых закоренелых стереотипов о мужском поведении — якобы парни способны сдерживать негативные эмоции и не дают волю слезам. Фото © Shutterstock

Один из самых закоренелых стереотипов о мужском поведении, в который верят не только женщины, но и даже некоторые парни. Ну, как минимум слёзные железы у кавалеров есть. Все эти фразы про "мальчики не плачут" — издержки стереотипного воспитания. Мол, мужчина должен быть бесчувственной машиной и универсальным солдатом, не способным испытывать эмоции и тем более пускать слёзы. К счастью, сегодня всё больше и больше парней отказываются от такой "токсичной маскулинности", позволяя себе проявлять всевозможные эмоции. В какой ситуации пойдут слёзы — зависит от уровня эмпатии и сентиментальности человека. А вот если мужчина никогда не позволял себе плакать рядом с конкретной женщиной, это уже вопрос доверия.

2. Мужчине наплевать на свой внешний вид

То, что ваш партнёр не использует пенку для умывания или увлажняющий крем, ещё не значит, что он не следит за внешностью. Это вообще очень странный стереотип, потому как, пройдясь по улицам больших городов, можно встретить множество ухоженных и стильно одетых как юношей, так и мужчин. Возможно, миф придумали женщины, которым попадались сплошь партнёры, забивавшие на уход за собой или попросту не соответствовавшие ожиданиям избранницы. Или, вариант номер два, — мы видим только то, что хотим увидеть. Вероятно, женщины, которые так говорят, подсознательно смотрят только на неухоженных кавалеров. Хотя тех парней, кто следит за собой, становится с каждым днём всё больше.

3. Мужчины не умеют говорить о чувствах и проблемах

Женщины охотно верят в стереотип, что мужчины не умеют говорить о чувствах. Фото © Shutterstock

А ещё некоторые женщины уверены: мужчины в целом более неразговорчивы. Эта часть стереотипа правдива: представители сильного пола и правда разговаривают меньше, чем их вторые половинки. Но это не делает мужчин скупыми на эмоции бесчувственными статуями. Может, про чувства они и говорят с большим трудом, но тоже умеют выражать эмоции словами. Проблема этого стереотипа растёт из другого — "мужчина обязан быть сильным", то есть не проявлять слабость. Кто-то считает, что разговорами о чувствах "даёшь слабину". Но иногда мужчина не хочет разговаривать с женщиной на эту тему просто потому, что изначально знает: она не поймёт его. Хотя большинство представителей сильной половины человечества активно интересуются мнением избранниц и в трудные времена ищут поддержки у любимых. Почему мужчин считают молчаливыми грубиянами, непонятно.

4. Мужчины постоянно хотят секса

Этот стереотип особенно раздражает и бесит мужчин, потому как из-за него парни выглядят в глазах девушек какими-то озабоченными насильниками. Измены тоже часто объясняют этим мифом. Хотя неоднократно уже учёные, проведя опросы и эксперименты, говорили, что мужчины думают об интиме и хотят секса не больше, чем женщины. Ещё важно не забывать о сексуальном темпераменте, который у всех людей разный. Кому-то хочется близости часто, кому-то достаточно нескольких раз в месяц. Чаще всего на озабоченность партнёров сексом жалуются женщины, у которых либидо слабее мужского.

5. Мужчины не умеют жить самостоятельно

Дамы любят миф о том, что мужчина без женщины обязательно живёт в грязи. Фото © Shutterstock

Поэтому все одинокие мужчины живут исключительно в "холостяцких берлогах", где вечно грязно, нечего есть и кругом тараканы. Зарождение этого мифа тоже лежит в истоках воспитания: девочкам с самого детства твердят, что во взрослой жизни придётся ухаживать за мужем. Поэтому и сложился стереотип, будто одинокие парни выживают с трудом. А если оставить мужчину одного дома на несколько дней, вернуться можно в разруху. На самом деле сильный пол ведёт хозяйство и справляется с домашними обязанностями не хуже женщин, а иногда и лучше. Есть даже парни, у которых хобби — выращивать дома растения или заниматься уборкой. Вспомните, вы же своего партнёра встретили опрятным, хотя до вас он был одинок.

6. Мужчины легко переживают разрыв отношений