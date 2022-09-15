Отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева

То, что поднимал руку, это мне рассказала Наташа (сестра Жанны Фриске. — Прим. Лайфа). Она случайно это увидела. Она потом расплакалась, пришла, сказала Ольге [Орловой]. <...> Это было, когда она в ремиссию вошла, вот тогда он её оскорблял: "Кому ты нужна?" <...> Обзывать можно человека, который одной ногой уже наверху, разве можно так говорить?

Владимир Фриске Отец Жанны Фриске