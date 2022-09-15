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15 сентября, 11:45

Отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева

Отношения с Дмитрием Шепелевым у отца певицы Жанны Фриске не заладились с самого начала, как только дочь стала встречаться с телеведущим. Высокомерный "зять" не понравился не только Владимиру Борисовичу, но и друзьям экс-"блестящей". Об этом Владимир Фриске рассказал в откровенном интервью журналистке Алёне Жигаловой для ютуб-канала Super, обвинив Шепелева в постоянной лжи.

То, что поднимал руку, это мне рассказала Наташа (сестра Жанны Фриске. — Прим. Лайфа). Она случайно это увидела. Она потом расплакалась, пришла, сказала Ольге [Орловой]. <...> Это было, когда она в ремиссию вошла, вот тогда он её оскорблял: "Кому ты нужна?" <...> Обзывать можно человека, который одной ногой уже наверху, разве можно так говорить?

Владимир Фриске

Отец Жанны Фриске

<p>То, что поднимал руку, это мне рассказала Наташа (сестра Жанны Фриске. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>). Она случайно это увидела. Она потом расплакалась, пришла, сказала Ольге [Орловой]. &lt;...&gt; Это было, когда она в ремиссию вошла, вот тогда он её оскорблял: "Кому ты нужна?" &lt;...&gt; Обзывать можно человека, который одной ногой уже наверху, разве можно так говорить?</p>
<p>То, что поднимал руку, это мне рассказала Наташа (сестра Жанны Фриске. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>). Она случайно это увидела. Она потом расплакалась, пришла, сказала Ольге [Орловой]. &lt;...&gt; Это было, когда она в ремиссию вошла, вот тогда он её оскорблял: "Кому ты нужна?" &lt;...&gt; Обзывать можно человека, который одной ногой уже наверху, разве можно так говорить?</p>

В один момент, когда Жанна была уже очень слабой, Шепелев пихнул певицу так, что она упала на кровать, разоткровенничался Владимир Борисович. После этого случая близкие старались не подпускать Дмитрия к Фриске. Последние 2,5 года жизни Жанны с ней рядом всё время находилась подруга, артистка Ольга Орлова.

Как выглядят подросшие дети Шатунова, Фриске и ещё пяти умерших наших звёзд

Как выглядят подросшие дети Шатунова, Фриске и ещё пяти умерших наших звёзд

Жанна Владимировна Фриске — солистка группы "Блестящие" с 1996 по 2003 год. С 2003 по 2013 год строила сольную карьеру. Снялась в фильмах "Ночной дозор", "О чём говорят мужчины", участвовала в реалити-шоу "Последний герой", была ведущей проекта "Каникулы в Мексике". О биографии и творческом пути Фриске читайте на сайте uznayvse.ru.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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