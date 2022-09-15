Отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева
Отношения с Дмитрием Шепелевым у отца певицы Жанны Фриске не заладились с самого начала, как только дочь стала встречаться с телеведущим. Высокомерный "зять" не понравился не только Владимиру Борисовичу, но и друзьям экс-"блестящей". Об этом Владимир Фриске рассказал в откровенном интервью журналистке Алёне Жигаловой для ютуб-канала Super, обвинив Шепелева в постоянной лжи.
То, что поднимал руку, это мне рассказала Наташа (сестра Жанны Фриске. — Прим. Лайфа). Она случайно это увидела. Она потом расплакалась, пришла, сказала Ольге [Орловой]. <...> Это было, когда она в ремиссию вошла, вот тогда он её оскорблял: "Кому ты нужна?" <...> Обзывать можно человека, который одной ногой уже наверху, разве можно так говорить?
В один момент, когда Жанна была уже очень слабой, Шепелев пихнул певицу так, что она упала на кровать, разоткровенничался Владимир Борисович. После этого случая близкие старались не подпускать Дмитрия к Фриске. Последние 2,5 года жизни Жанны с ней рядом всё время находилась подруга, артистка Ольга Орлова.
Жанна Владимировна Фриске — солистка группы "Блестящие" с 1996 по 2003 год. С 2003 по 2013 год строила сольную карьеру. Снялась в фильмах "Ночной дозор", "О чём говорят мужчины", участвовала в реалити-шоу "Последний герой", была ведущей проекта "Каникулы в Мексике". О биографии и творческом пути Фриске читайте на сайте uznayvse.ru.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев