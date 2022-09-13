20 фото звёзд популярного сериала "Дикий ангел", сделанных в конце 90-х и сейчас

Милагрос — Наталия Орейро

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy

Наталия Орейро, сыгравшая юную сиротку Милагрос, после выхода на экраны "Дикого ангела" проснулась знаменитой. Причём популярность обрела далеко за пределами Южной Америки. Сериал имел успех в таких далёких от Аргентины странах, как Россия, Чехия и Израиль. График 45-летней артистки до сих пор расписан буквально по дням, Орейро успевает всё: и поёт, и танцует, и снимается в телепередачах и рекламе, и ведёт бурную общественную деятельность.

Иво — Факундо Арана

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / facundoaranatagle

Голубоглазый блондин Иво в исполнении Факундо Араны покорил сердца всех девчонок, кто смотрел "Дикий ангел": перед его улыбкой и манящим взглядом не устояли не только героиня Орейро, но и поклонницы теленовеллы по ту сторону экрана. Арана был известен и до съёмок в сериале, но роль Чучи, как его героя называла Милагрос, принесла небывалый успех. Сейчас 50-летний актёр счастлив в браке с моделью и телеведущей Марией Сусини, с которой познакомился 15 лет назад. Парочка воспитывает троих детей: дочь Индию и двойняшек Яко и Моро.

Виктория Ди Карло — Вероника Виейра

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / veronicavieyraok

Веронике Виейре в "Диком ангеле" досталась роль Вики Ди Карло — единоутробной сестры Иво и единокровной сестры Мили. Аргентинке на момент съёмок в сериале было уже 30, и именно после "Дикого ангела" карьеру Виейры ждал головокружительный взлёт. Возможно, так произошло во многом потому, что героиня была ой как похожа на саму Веронику. Гордая Виктория не думала ни о ком, кроме себя, вечно капризничала и требовала отношения, словно она принцесса. При этом очаровательную блондинку любили все — и другие персонажи, и фанаты "Дикого ангела". Карьеру Виейра, которой сейчас 54 года, завершила ещё в 2008-м и живёт в своё удовольствие.

Рокки Морган — Марсело Маццарелло

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elmazzarello, Christian Inglize

Мужа Виктории, "птенчика" Рокки Моргана, сыграл актёр театра и кино Марсело Маццарелло. Роль шофёра в "Диком ангеле" была для него далеко не первой сериальной работой, но стала одной из самых запоминающихся. Имя Маццарелло в странах Латинской Америки на слуху до сих пор: 57-летний Марсело играет в театре, сериалах производства Netflix и Amazon, а ещё мелькает на ТВ.

Аделина де Соло — Виктория Онетто

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / victoriaonetto

Из грязи в князи: Виктория Онетто в "Диком ангеле" сыграла подругу Мили служанку Аделину, а теперь заправляет в аргентинском муниципалитете Авельянеда. Актриса, ранее открыто заявлявшая о желании стать звездой эротического жанра, получила учёную степень по управлению и политике в области культуры и коммуникации и стала секретарём по культуре. Онетто утверждает, что лидером была всегда. Видимо, поэтому променяла актёрство на службу людям.

Пабло Рапалло — Сегундо Сернадас

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / segundocernadas

Ещё одним красавчиком в "Диком ангеле" был бывший жених Милагрос Пабло, которого сыграл Сегундо Сернадас. Кстати, в Аргентине актёра считают кумиром подростков. В сериале Сернадас мог и не сыграть: с работой не очень везло, и он собирался ехать на поиски лучшей жизни в Мексику. В дело вмешался продюсер Рауль Лекоуна, убедивший артиста остаться на родине и сняться в мыльной опере, у которой есть все шансы на успех. Как оказалось, не прогадал: после "Дикого ангела" Сегундо участвовал в проекте за проектом. Настоящей суперзвездой стал после выхода на экраны "Поцелуй меня, дурачок". Сейчас актёр женат на дочери бывшего посла Аргентины в России Софии Браво, в семье растут две дочери. От первого брака у Сернадаса есть сын Сальвадор.

Серхио Коста – младший — Диего Сесар Рамос

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Wikipedia

В России Диего Рамос наиболее известен ролями в сериалах "Богатые и знаменитые" и "Дикий ангел". Во второй теленовелле артист сыграл безответно влюблённого в героиню Орейро адвоката Серхио Косту. На момент съёмок в "Диком ангеле" брюнет с тяжёлым взглядом уже был популярен, а после выхода сериала на экраны поклонниц стало ещё больше.

Пилар — Флоренсия Ортис

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / florortizoficial

Подруга Виктории и бывшая невеста Иво Пилар нервировала не только главную героиню Мили, но и зрителей. Её сыграла Флоренсия Ортис — актриса сериалов и кино, которой доставались в основном роли злодеек. Сейчас 50-летняя Ортис почти не появляется на экранах — карьере она предпочла семейное счастье.

Флоренсия Риццо де Ди Карло — Андреа Паола Крум

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / paola_krum

Паола Крум на родине в Аргентине известна не только как актриса, но и как танцовщица и певица. Снявшись в "Диком ангеле" в роли бывшей жены Иво Флоренсии, Крум на время пропала с экранов ТВ, посвятив себя мюзиклам. Однако страсть к теленовеллам пересилила, так что Паола до сих пор в обойме и активно работает.

Габриэль Батистута, сыгравший самого себя

Фото © "Дикий ангел". Режиссёры — Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценарист — Энрике Торрес, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gabrielbatistutaok