7 спасительных лайфхаков, как не разрушить жизнь в ретроградный Меркурий

В XXI веке, кажется, нет человека, который не слышал бы про ретроградное движение планет. Меркурий в 2022-м году ретроградит уже в третий раз: 10 сентября самая маленькая планета Солнечной системы развернулась на попятное движение в девятом градусе знака Весы. Меркурий движется назад, в сторону знака Дева. 2 октября в 25-м градусе Девы он развернётся обратно в прямое движение. На протяжении всех этих трёх недель люди очень сильно рискуют, ведь Меркурий отвечает за повседневную рутину: поездки, работа, отношения, учёба, деньги. Когда планета становится ретроградной, появляется ощущение вращения вспять, а нашим привычным действиям сопутствует череда ошибок и неудач.

Верите вы в астрологию или нет, планеты всё равно будут влиять на вас в той или иной степени. Больше всего влиянию Меркурия подвержены люди, рождённые под знаками зодиака Рак, Дева, Весы и Водолей. Представителям этих знаков зодиака следует быть особенно осторожными в период, когда Меркурий ретроградит, потому как и последствия ошибок для них будут серьёзнее и опаснее. Но можно ли спокойно пережить ретроградный Меркурий и минимизировать риски навредить собственной жизни? Определённо. Собрали семь спасительных лайфхаков.

1. Отпускайте эмоции и не позволяйте стрессу влиять на вас

Очень важно в период ретроградного Меркурия научиться держать себя в руках. Фото © Shutterstock

В период ретроградного Меркурия очень важно научиться держать себя в руках. Именно стресс в большинстве случаев заставляет представителей разных знаков зодиака поступать опрометчиво и совершать роковые ошибки. Ретроградность обостряет переживания и тревоги, поэтому важно вовремя проживать эмоции, чтобы они не подчиняли волю. Научитесь переключаться между задачами безболезненно, абстрагироваться от эмоций окружающих людей, а в моменты паники смотреть на ситуацию под другим углом.

2. Не лезьте в совершенно неизвестные сферы

Будь то обучение или работа, да даже отношения, в период ретроградного Меркурия мы словно замедляемся. Представители всех знаков зодиака становятся более рассеянными, медленными и невнимательными. Это повышает риски что-то неправильно понять или не запомнить вовсе. Поэтому, чтобы не корить себя потом за неудачи в новых сферах, по возможности отложите их освоение до лучших времён.

3. Не общайтесь на эмоциях

В ретроградный Меркурий не следует ссориться, иначе велик шанс испоганить себе жизнь. Фото © Shutterstock

Как мы уже отмечали, Меркурий влияет на нас и наши чувства, делает более ранимыми и эмоционально непредсказуемыми. Чтобы минимизировать риск ссор или разрыва отношений, постарайтесь в ретроградный Меркурий не отвечать на эмоциях, даже если собеседник задел вас. К этому совету следует прислушаться всем знакам зодиака. Во время опасно острого диалога, когда понимаете, что начнёте скандалить, используйте успокоительные техники: посчитайте до десяти, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, выйдете из комнаты на несколько минут или прямо скажите оппоненту, что вам нужен перерыв, чтобы не наговорить лишнего.

4. Выходите заранее и не торопитесь

Ретроградный Меркурий влияет на всех людей одновременно, создавая большее количество неожиданных прецедентов каждый день: пробки, ошибки в расписании, всевозможные задержки. Энергетика планеты заставляет нас путаться даже в привычных действиях, замедляя их. Избежать не только стресса, но и самих опозданий поможет лайфхак — всегда выходите заранее. Когда есть запас времени, нервничать и суетиться вы не будете, а значит и убережёте себя от рисковых действий, новых ошибок и неудач.

5. Задумайтесь над ошибками прошлого и исправьте их

Во время ретроградного Меркурия получится исправить ошибки прошлого. Фото © Shutterstock

Люди, особенно те, кто подвержены влиянию ретроградного Меркурия сильнее остальных, словно боятся жить в этот период и ставят на стоп все свои важные дела. Но это время не только прятаться от неудач, но и исправлять ошибки прошлого. До 2 октября мы словно находимся в машине времени: возвращаются ситуации, о которых мы жалеем. Используйте этот второй шанс с умом!

6. Сосредоточьтесь на себе

В периоды, когда спешка грозит испортить жизнь, следует взять небольшие перерывы. Ретроградный Меркурий — отличная возможность лучше узнать себя, прожить эмоции, которые долгое время прятали где-то внутри. Дайте себе возможность отдохнуть от бесконечной гонки в этих паузах: ухаживайте за собой, думайте о жизни, мечтайте и составляйте новые планы.

7. Очистите пространство вокруг

В период ретроградности Меркурия можно наводить дома порядок. Фото © Shutterstock