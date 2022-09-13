Девушки рассказали, как меняется жизнь, когда они без макияжа, и эти истории выбесят кого угодно

"Она: увлажняющий крем, патчи, праймер, bb-крем, минеральная пудра, румяна без шиммерных частиц, тинт для бровей, тёмный карандаш на слизистую глаза, тинт для губ... Он: видишь, как тебе хорошо без макияжа, естественная красота — это замечательно. Она: (смотрит в камеру как в сериале "Офис")", — Edinorog_Frenk.

"Стоит мне выйти из дома без макияжа и в повседневной одежде, как все вдруг начинают считать, что мне 16. И не просто считают, а начинают мне тыкать и грубить, хотя я всегда обходительна и с вежливой улыбочкой на лице, даже трёхлетняя дочь рядом со мной не приводит таких людей в чувство. Недавно тайна раскрылась: кассирша отказалась мне продавать вино и раскричалась, мол, нарожают в тринадцать, а потом ещё и бухают на глазах у детей. Даже паспорт не смог убедить её в том, что мне всё-таки 27", — "Подслушано".

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"Начало отношений с парнем, оставалась у него с ночёвкой, но знала не всех его друзей. Как-то утром он меня будит, просит накраситься, друг придёт скоро. Не поняла, но окей, пошла в ванную. Накрасилась. Друг пришёл, со мной поздоровался, пообщались, чаем их напоила с печеньками. Потом друг ушёл на кухню, парень просит смыть макияж. Ну окей, думаю, кукушка поехала. Умылась, пришла​, сижу. Друг ему молча тысячу протягивает. Он с другом поспорил, что я без макияжа лучше", — "Подслушано".

"Еду в автобусе (без макияжа), а какая-то размалёванная в щи фифа начинает меня презрительно разглядывать. Глядя ей в глаза, демонстративно подношу палец к глазу и начинаю самозабвенно его тереть. Сперва один глаз, потом — оба сразу, и всё это отражается почти неприличным удовольствием на моём лице. В общем, девушка всю оставшуюся дорогу пыталась ногтем почесать глаза. Это как с зевком: когда кто-то зевает, часто хочется тоже зевнуть. Нечего на меня презрительно смотреть!" — "Подслушано".

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"У моей подруги было три ухажёра. О существовании друг друга они, естественно, не догадывались. Так получилось, что со всеми тремя парнями отношения стали доходить до стадии "серьёзных" примерно одновременно. Подруга сомневалась, кого выбрать. Решила каждому из них показать себя чуть хуже, чем есть: без макияжа, в старой одежде, неряшливой и абсолютно не такой, какой была на свиданиях. В итоге её бросили все трое", — "Подслушано".

"Работаю фотографом, на работе хожу в удобной одежде, без макияжа — выгляжу серенько. А тут собиралась в гости, принарядилась, выглядела эффектно. Захожу в продуктовый, вижу последний тортик, рука тянется к нему, а сверху её случайно накрывает другая рука. Напротив стоит мужчина-красавец, тоже хотел взять этот торт. Он улыбается и говорит: "Как насчёт бартера: вы мне номер телефона, а я вам торт". Пару секунд молчания, потом я говорю: "Приятного аппетита" — и ухожу. На прошлой неделе я снимала его с женой и сыном", — "Подслушано".

"Когда-то я снимала квартиру у бабушки, и та была на 100% уверена, что я снимаю квартиру с сестрой: одна — накрашенная я, другая — я без макияжа. Она при встрече даже по-разному вела себя с "нами", спрашивая, как дела у сестры", — anastasia__liss.

"Работала в коллективе, руководящей была 35-летняя девушка приятной внешности, очень опрятная, одета в деловой костюм с иголочки, со всеми на вы, строгая. Однажды она пришла в домашнем спортивном костюме, без макияжа, с гулькой на голове, весь день шутила и просто светилась от счастья. В тот день она пригласила меня выпить у неё дома, где мы играли в приставку и смотрели сериалы. Оказалось, у нас много общего. Теперь лучшие подруги. Причина такого изменения — "устала быть идеальной", — "Подслушано".

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"Самые унизительные слова в моей жизни были сказаны моим парнем, после того как он впервые увидел меня без макияжа. Он долго вглядывался в мои глаза, корчился, будто увидел что-то неприятное, а затем произнёс: "Боже, какие махонькие глазки! Ты вообще видишь?!" — "Подслушано".