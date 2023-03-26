Девушки рассказали, что чувствуют, когда собеседник смотрит на их грудь, и парням должно быть стыдно

"Я бывший парикмахер, и когда стригла мужчин, получалось, что часто стояла прямо перед ними. Помню, как чувствовала, как они взглядом прожигают дыру в моей груди. Был один парень, который прямо посреди нашего разговора заявил мне: "Я смотрю на твоё декольте" и потом очень странно хихикнул. Я не знала, что ответить. Впрочем, он хотя бы оставил хорошие чаевые", — Soggy_Physics452.

"Я понимаю, что грудь для парней как магнит, особенно для подростков. Я постоянно ловлю взгляды прохожих, но если это лишь доли секунды — не имею ничего против. Но однажды был один парень, который прям уставился на них, забыв обо всём другом. Пришлось вернуть его на землю и заставить просить прощения", — readytag.

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"Если это всё, на чём они сосредоточены, то это проблема. Ну типа "Алло, мои глаза здесь! Эй! Что с тобой не так?!" Но взгляды по касательной меня вообще мало беспокоят. Да я сама на грудь девушек иногда смотрю — просто на секунду опускаю глаза и всё. Но пялиться — никогда. Не надо этого делать. Вообще, считаю, это самое неловкое положение, в которое можно поставить девушку", — Jennyferr0412.

"У меня не какие-то внушительные размеры, но это случается. Не обижаюсь, но это так неловко. Парней как будто гипнотизирует или что-то вроде того", — relentlessvisions.

"Если я заметила это впервые, то, наверное, буду польщена. Может, пошучу на эту тему. Но если пойму, что они не прекратили, попрошу всё-таки перестать глазеть. Большинство парней, как правило, осознают, что засмотрелись, только после того, как я пошучу об этом, и пытаются остановиться. Но иногда-то всё равно засматриваются, это даже мило. Но, если они продолжают пялиться и даже не пытаются остановиться, это просто странно и жутко", — TheCutest.

"А вам было бы приятно, если бы случайная непривлекательная женщина схватила вас прямо за промежность в общественном месте? Очевидно, нет — это было бы унизительно. Вы же не просто член на ножках. Вы — человек с эмоциями, сложными мыслями и т.д. Если бы только все это понимали, мир был бы намного лучше", — CapaxInfini.

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