"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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26 марта, 11:54
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Девушки рассказали, что чувствуют, когда собеседник смотрит на их грудь, и парням должно быть стыдно

Мужчины, которые не могут смотреть собеседнице просто в глаза, — сериальный мем, который регулярно используют в комедиях. Но что смешно на экране, не всегда забавно в жизни. И вот 7 историй почему.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

"Я бывший парикмахер, и когда стригла мужчин, получалось, что часто стояла прямо перед ними. Помню, как чувствовала, как они взглядом прожигают дыру в моей груди. Был один парень, который прямо посреди нашего разговора заявил мне: "Я смотрю на твоё декольте" и потом очень странно хихикнул. Я не знала, что ответить. Впрочем, он хотя бы оставил хорошие чаевые", — Soggy_Physics452.

"Я понимаю, что грудь для парней как магнит, особенно для подростков. Я постоянно ловлю взгляды прохожих, но если это лишь доли секунды — не имею ничего против. Но однажды был один парень, который прям уставился на них, забыв обо всём другом. Пришлось вернуть его на землю и заставить просить прощения", — readytag.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Если это всё, на чём они сосредоточены, то это проблема. Ну типа "Алло, мои глаза здесь! Эй! Что с тобой не так?!" Но взгляды по касательной меня вообще мало беспокоят. Да я сама на грудь девушек иногда смотрю — просто на секунду опускаю глаза и всё. Но пялиться — никогда. Не надо этого делать. Вообще, считаю, это самое неловкое положение, в которое можно поставить девушку", — Jennyferr0412.

"У меня не какие-то внушительные размеры, но это случается. Не обижаюсь, но это так неловко. Парней как будто гипнотизирует или что-то вроде того", — relentlessvisions.

"Если я заметила это впервые, то, наверное, буду польщена. Может, пошучу на эту тему. Но если пойму, что они не прекратили, попрошу всё-таки перестать глазеть. Большинство парней, как правило, осознают, что засмотрелись, только после того, как я пошучу об этом, и пытаются остановиться. Но иногда-то всё равно засматриваются, это даже мило. Но, если они продолжают пялиться и даже не пытаются остановиться, это просто странно и жутко", — TheCutest.

"А вам было бы приятно, если бы случайная непривлекательная женщина схватила вас прямо за промежность в общественном месте? Очевидно, нет — это было бы унизительно. Вы же не просто член на ножках. Вы — человек с эмоциями, сложными мыслями и т.д. Если бы только все это понимали, мир был бы намного лучше", — CapaxInfini.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Каждый раз я чувствую то же самое, что чувствовала в 9 лет, когда на меня впервые так посмотрели. Просто огромным куском мяса. Вся моя личность для того человека просто стёрта — он заметил грудь и теперь просто не воспринимает меня как личность. Ощущается как предательство", — Wind_up_crybaby.

Девушки рассказали, с кем не будут встречаться никогда в жизни, и вот жестокая правда для парней

Девушки рассказали, с кем не будут встречаться никогда в жизни, и вот жестокая правда для парней

Сергей Трофимов
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    Комментарий

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    Алексей Порохненко27 мая 2022, 08:32

    Действительно бред! Мужчинам свойственно обращать внимание на прелести женщин, по тому что женская анатомия для мужчин запретный плод, ровно так же как и мужчина для женщин, по крайней мере до совершеннолетия. Если женщина или мужчина засветили свою интимную часть тела, даже если не умышленно, то противоположный пол не упустить момента обратить внимание на запретный плод, чисто инстинктивно. Так устроена природа. Что касается того кто пялится без стеснения не смотря на то что объект желания заметил этот взгляд то это конечно же соответствующее воспитание. Но и женщины которые выставляют на показ свои прелести не могут обвинять в своём вызывающем поведении мужчин. За что мужчины должны извиняться? За то что женщины сами провоцируют мужчин на какие то действия, даже если это будет откровенный взгляд, в котором будет читаться не замысловатое похотливое желание?

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