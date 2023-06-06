Дочь Пореченкова на "мерседесе" въехала в скутериста

В Новой Москве попала в ДТП дочь народного артиста России Михаила Пореченкова. Об этом сообщил Лайфу источник.

По нашим данным, 18-летняя Мария ехала за рулём Mercedes GLE в столичном посёлке Толстопальцево, когда столкнулась со скутером, которым управлял её ровесник. На место ДТП уже прибыли экстренные службы. Водителя скутера госпитализировали. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся участники аварии.