Народный артист России Пореченков назвал важную деталь во взаимоотношениях с детьми

С детьми нужно разговаривать, необходимо показывать, как это следует делать. Об этом рассказал народный артист России Михаил Пореченков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Пореченков — о воспитании детей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Конечно, с ними надо общаться, надо разговаривать <...> Лучше всего своим примером показывать, как нужно делать. Рано или поздно они это будут делать. Это тяжёлый путь", — подчеркнул он.

Пореченков также поделился, как мотивировал детей делать зарядку. По его словам, они долго сопротивлялись, но в результате стали заниматься каждое утро, поскольку видели перед собой пример — бегающего отца. А ещё нужно хорошо относиться к своим родителям. По словам артиста, и в этом случае дети будут брать пример.