Родителям объяснили, что нельзя говорить старшему ребёнку при рождении младшего

Появление ребёнка в семье, бесспорно, радостное событие для родителей. Но зачастую бывает, что рождение второго малыша может травмировать психику первого. Как рассказала "Газете.ru" психолог Айгуль Гранд, чтобы избежать негативных последствий, мама и папа должны подготовить чадо к появлению нового члена семьи, а главное — сделать это правильно.

"Ни в коем случае нельзя постоянно напоминать старшему, что он взрослый и помощник, тем глубже будут его досада и разочарование. Недаром у старших детей с появлением младшего часто наблюдаются откаты в развитии, ухудшаются навыки самообслуживания, портится поведение. Ребёнок может даже снова начать сосать соску", — предупредила она.

По словам психолога, родители изначально должны правильно настроить ребёнка, объяснить, что в лице брата или сестры у него появится новый друг, с которым они вместе будут играть и весело проводить время. Затем полезной будет и похвала малыша за любую помощь с младшим, так он будет чувствовать причастность и нужность в семье.

А вот сравнивать детей друг с другом не стоит. Как рассказала психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Анастасия Корнеева, в таком случае у них может развиться чувство конкуренции, что негативно скажется на их взаимоотношениях.