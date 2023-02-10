Психолог назвала две причины детского вранья

Практически все дети врут родителям. Как правило, эта ложь безобидна. В беседе с РИА "Федералпресс" психолог Полина Малахова объяснила, в какие моменты ситуация под контролем, а когда всё же стоит обеспокоиться.

"Детское враньё бывает двух видов: во время игры для создания мира и компенсация реальности, когда ребёнок с чем-то не справляется", — объяснила Малахова.

По её словам, в первом случае совершенно нормально, если ребёнок меняет себе имя, "превращается" в животное и так далее. Таким образом он создаёт игровую реальность вокруг себя, а связано это с развитием его творческих способностей.

Второй же случай более серьёзный. В ситуации, когда ребёнок с чем-либо не справляется, правда для него так же неприемлема, как и для родителей его враньё. Малахова привела в пример историю, когда девочка боится темноты, поэтому зовёт подружку, если дома никого нет вечером. Однако родители не разрешают звать гостей в своё отсутствие, поэтому ребёнку приходится врать.