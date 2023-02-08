Как отучить ребёнка врать: 6 советов психолога, которые помогут даже отчаявшемуся родителю

Родители, столкнувшись с детской ложью, приходят в ужас. Ещё большее оцепенение охватывает их, когда приходит понимание: чадо практикуется во вранье изо дня в день и будто ничего с этим не сделать. На помощь спешит психолог-психотерапевт Юлия Солис, которая рассказала Лайфу, как отучить ребёнка врать.

1. Пример честности

Детям нужен пример, поэтому убедитесь, что вы сами моделируете честное поведение и говорите с ребёнком открыто и правдиво.

2. Воспитание доверия

Выполняйте обещания, будьте последовательны в действиях, и тогда у ребёнка не будет повода не доверять вам. Фото © Shutterstock

Сделайте так, чтобы у ребёнка не было повода не доверять вам: выполняйте обещания, будьте последовательны в действиях. А ещё покажите, что никаких негативных последствий, если сказать правду, не будет.

3. Поощрение открытого общения

Поощряйте дочь или сына делиться с вами мыслями и чувствами и активно слушайте, что ребёнок хочет до вас донести.

4. Объяснение важности честности

Объясните ребёнку, почему важна честность и какие положительные последствия ждут тех, кто говорит правду. Фото © Shutterstock

Объясните чаду, почему важна честность и с какими положительными последствиями сталкиваются те, кто говорит правду.

5. Укрепление честности

Хвалите ребёнка, когда он честен, и обеспечьте положительное подкрепление за то, что он не врёт.

6. Понимание со стороны родителя