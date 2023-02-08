10 неожиданных мнений от первого лица, доказывающих, что богатые тоже плачут

"Люди только притворяются, что вы им нравитесь, потому что им нужны ваши деньги. Практически невозможно найти кого-то, кто действительно полюбит тебя за то, какой ты есть. Поэтому почти невозможно строить близкие отношения с кем-либо. Я просто хочу быть чьим-то лучшим другом. Нужен человек, с которым я смогу болтать обо всём подряд и делиться секретами. И которому нравится проводить со мной время", — hi_im_nena.

"Как по мне, худшее в том, чтобы быть сыном богатых родителей, — то, что ВСЕ ожидают от тебя, что ты будешь богатым и успешным. Ну либо то, что все что-то от тебя хотят. "Чувак, ты чертовски богат, можешь купить мне пива?" Я слышал это миллион раз, и мне это надоело", — imnotapoetimaman.

"Худшее — проводить время с другими богатыми людьми. Чёртова русская рулетка. Они либо удивительно простые люди, глядя на которых вы бы никогда не поняли, что они богаты, либо психопаты, одержимые собой. Ублюдки, чья жизнь вращается вокруг того, чтобы доказать вам, насколько они богаты и круты", — Пользователь Reddit.

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"Люди ведут себя так, как будто вы можете тратить деньги всё время. То, что я богат, не означает, что я люблю тратить бабло на фастфуд или бесполезную фигню, которая мне не нужна", — Пользователь Reddit.

"Не могу сказать, что я как-то особенно богат, но в моих компаниях друзей у меня всегда лучшее финансовое положение. Так вот, каждые выходные я выслушивал одни и те же вопросы: "Захватишь пивка?", "Я умираю от голода, может, еды купишь по пути?" или классическое "Пойдём тусить или чем-нибудь займёмся?" Платить за всё должен буду я. Конечно, иногда я не против сам купить поесть, но когда такие запросы становятся обыденностью, перестаёт быть смешно. Кажется, что все тебя используют", — SuckonthisWaW.

"Сначала расстраиваешься из-за чего-то, а потом вспоминаешь, в каком ты положении, и чувствуешь стыд, потому что "ну как можно жаловаться в таком положении", из-за чего настроение ещё больше портится", — SuckonthisWaW.

"Жутко неприятно, когда люди обесценивают твои достижения, потому что твои родители богаты. И не важно, что всё это результат и моих усилий", — Hugh_Jasoal.

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"Хуже всего, когда люди судят о вашем характере по тому, как вы тратите и жертвуете свои деньги", — Back2Bach.

"Люди думают, что твой частный самолёт — это чёртово бесплатное такси. И злятся, когда я им отказываю. Я чуть ли не каждую неделю получаю запросы на использование моего самолёта от людей, которых знаю. Затыкаю им рот, говоря, что пилот позвонит им, чтобы всё уладить. Затем он сообщает им, сколько будет стоить чартерный рейс. Обычно все довольно быстро отказываются от идеи. Только однажды кто-то перезвонил, ожидая, что я оплачу счёт", — Пользователь Reddit.