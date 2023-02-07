7 самых правдоподобных разводов мошенников, на которые чаще всего ведутся пенсионеры

В погоне за лёгкими деньгами мошенники придумывают всё новые схемы обмана. В некоторых ловушках всё настолько шито-крыто, что сомневаться в них не приходится. Вот только злодеи часто применяют приёмчики не на всех подряд, а на пенсионерах. Люди старшего поколения, далёкие от современных технологий, очень уязвимы. Доверчивые старики готовы сразу идти на контакт, даже не задумываясь о том, что всё, что происходит, — лишь хорошо спланированное представление. Особенно мыслительная деятельность отключается, когда злоумышленники стучат в дверь под видом работников социальных служб. О каких уловках мошенников стоит предупредить пожилых родственников?

1. Замена счётчиков

Всегда стоит быть максимально настороженными с неожиданно нагрянувшей "проверкой" и людьми, представляющимися работниками ЖКХ или компании, которая занимается непосредственно заменой счётчиков. По правилам в подъезде должны висеть объявления о запланированной проверке в конкретном доме. Потому есть риск впустить в квартиру злоумышленников, если таких сообщений не наблюдается. В лучшем случае пенсионеру за большие деньги поставят аналог оригинального счётчика, пообещав, что теперь старик сэкономит, в худшем — могут и ограбить.

2. Гадалки и экстрасенсы

Пока люди верят в мистику, всегда найдутся мошенники, желающие разбогатеть на наивных стариках. Фото © Shutterstock

Ни одна схема обмана не исключает варианта с экстрасенсами, гадалками или ведьмами. Всё-таки старики часто верят в мистику, почему бы не испытать удачу? Классическая схема — звонок или СМС, где любезно проинформируют о наведённой порче, родовом проклятии или сглазе. Но от всего этого можно легко избавиться, заплатив за ритуал очищения эзотерику.

3. СМС о выигрыше в лотерее или случайном пополнении счёта

Типичные случаи развода, которые постепенно теряют популярность. Неохотно ведутся на подобные СМС о зачислении или выигрыше люди взрослые, что уж говорить о разбирающихся во всём подростках. Первым делом в сомнительных ситуациях, связанных с деньгами, следует проверить номер отправителя. Да и мобильный банк у большинства подключён. Часто сообщения об "ошибочном" пополнении баланса и с просьбой вернуть деньги отправляются с обычного телефонного номера — сразу видно, что это обман. Но пенсионеры первым делом не станут проверять отправителя, их заинтересует текст в СМС. В случае с неожиданной "победой" в лотерее, чтобы забрать приз, необходимо предоставить реквизиты банковской карты. А это роковая ошибка.

4. Развод на дорогие лекарства

Большинство пожилых зациклены на здоровье, потому мошенники могут воспользоваться этим. Фото © Shutterstock

Ещё одна опасная ловушка для пенсионеров — ложный звонок из поликлиники. Некоторые злодеи проворачивают такую схему: находят данные завсегдатаев врачебных кабинетов — пожилых людей, которые из месяца в месяц ходят на обследования. Звонят и представляются главврачом или любым другим медработником. Начинают запугивать ужасными результатами последних анализов. Услышав панику на том конце провода, заявляют, что только в виде исключения готовы помочь несчастному старику и продать чудодейственное лекарство, которое мигом поставит на ноги. Только — вот совпадение — оно редкое, потому достаточно дорогое. Но паникующие из-за здоровья пожилые люди нередко соглашаются на столь сомнительную сделку.

5. Взявшийся из ниоткуда дальний родственник

Иногда обманщики в социальных сетях цепляются за конкретного человека и начинают по цепочке вычислять его родственников. Зачем? Чтобы потом найти самого пожилого и прийти к нему лично. На улице или прямо на пороге квартиры может появиться человек, который на радостях расскажет, что наконец-то нашёл свою бабушку или троюродного деда. Даже перечислит реальные имена других членов семьи в "подтверждение" родства. Пенсионер поверит и ослабит бдительность. Потому, скорее всего, согласится с просьбой помочь определённой суммой.

6. Сиделки и социальные работники

Аферисты могут прикинуться и социальными работниками или сиделками, чтобы втереться в доверие к старикам, а потом переписать на себя их квартиру или просто ограбить. Фото © Shutterstock

Чаще всего такой схемой обмана пользуются молодые и миловидные девушки. Они приходят к одиноким старикам, рассказывая сказки о том, что им от государства теперь полагается сиделка. Те и рады поверить — есть с кем поговорить. Мошенницы втираются в доверие, становятся близки с пожилыми людьми и в лучшем случае просто обнесут жилище. В худшем — ловко подведут жертву к написанию дарственной или иным способом отберут квартиру. Бейте тревогу сразу, если услышите от родственников о зачастившем в гости бесплатном социальном работнике.

7. Звонок из государственных ведомств

Некоторые злоумышленники попытаются сыграть на эмоциях и представиться сотрудниками Следственного комитета, прокуратуры или другого ведомства. Они уверенно звучат, называя паспортные данные и ФИО жертвы, запугивая грозными интонациями и тяжёлыми паузами. От таких персон можно в итоге услышать, что вы нарушили какой-то закон, посетили сайт в Интернете, который под запретом, пользуетесь незаконно скачанным VPN и всё в таком духе. В общем, суть проста: если не хотите в тюрьму, срочно переводите деньги вот по такому счёту и по доброте душевной вас простят на первый раз. Но разве так оно работает в реальности?