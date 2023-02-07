7 лайфхаков психолога, как удивить мужчину в День святого Валентина

День святого Валентина — удивительное событие. Не будучи национальным праздником ни в одной стране, он каждый год с размахом отмечается по всему миру. Цветы, конфеты и плюшевые игрушки — неизменные, но давно не оригинальные атрибуты 14 Февраля. Что же делать тем, кто хочет по-настоящему порадовать любимого человека? Как сделать праздник всех влюблённых только своим особенным днём? Проверенными идеями с Лайфом поделилась психолог Анна Сметанникова.

Создайте интригу

14 Февраля отправьте любимому человеку несколько интригующих сообщений. Фото © Shutterstock

Ничто так не возбуждает во всех смыслах, как интрига. Намекните партнёру, что вечером 14 Февраля его ждёт что-то особенное, даже если это просто ужин при свечах. Уходя на работу, оставьте записку на зеркале с признанием в любви и просьбой пораньше прийти домой. Отправьте парочку сообщений в мессенджере с интригующей фотографией или намёком, что готовите ему сюрприз. Ожидание праздничного вечера сделает эмоции от него намного ярче.

Создайте новый смысл

Подумайте о том, что конкретно вы празднуете в День святого Валентина? Очевидно, что 14 Февраля — не про то, что вы до сих пор вместе, несмотря ни на что, хотя и это тоже важно. Наполните новым смыслом этот день: отпразднуйте достижения как пары. Как давно вы вместе? Сколько приключений пережили вдвоём? В каких интересных странах побывали? Какими талантливыми выросли ваши дети? Попробуйте найти то, что является сутью и ценностью ваших отношений, и отпразднуйте именно это.

Попробуйте что-то новое

Опросы показали, что большая часть респондентов готова к новому сексуальному опыту в День всех влюблённых, но не решается попробовать из страха или неуверенности в реакции партнёра. Если и вы хотите, но боитесь, используйте несерьёзную атмосферу самого праздника и добавьте в обычную сексуальную практику элементы игры: завяжите глаза друг другу, сделайте массаж с ароматным маслом, добавьте аксессуаров.

Например, поглаживания большим пером доставят много необычных ощущений и никого не испугают. Можно сыграть и в прямом смысле — на раздевание, на желание, на поцелуи, на всё то, на что хватит вашей фантазии Анна Сметанникова Психолог

Поменяйте местами ужин и секс

Поменяйте ужин и секс местами — начните свидание с близости, а уже затем, пережив яркие впечатления, переходите к трапезе. Фото © Shutterstock

Обычный сценарий праздничного вечера: сначала ужин с вином, затем секс. Но интим после вкусной домашней трапезы вряд ли будет фееричным. Попробуйте начать свидание с секса, а затем, уже пережив яркие впечатления, переходите к еде, к разговорам, к просмотру романтических комедий. А близость спустя пару часов можно и повторить — при желании.

Выберите парный подарок

Символ любви — парные подарки. Обычно мы выбираем подарок партнёру, исходя из его предпочтений. Но, если вы хотите показать всю силу вашей любви, приготовьте парный презент со смыслом.

Это могут быть два одинаковых браслета с именами друг друга, два кулона или брелока для ключей, две оформленных в красивые рамки фотографии, на которых вы влюблены и счастливы Анна Сметанникова Психолог

Дарите эмоции

Ещё один способ сделать День святого Валентина запоминающимся — подарить эмоции. Фото © Shutterstock

Ещё один способ сделать 14 Февраля особенным и запоминающимся — подарить эмоции. Можно вместе приготовить необычное блюдо с "секретным" ингредиентом, договориться пойти в необычный ресторан, поехать за город или устроить совместную фотосессию. Создайте ещё один яркий общий момент воспоминаний, и этот день всегда будет ассоциироваться у вас с эмоциями счастья и любви.

Признайтесь в любви публично

Наверняка вы признавались друг другу в любви сотни раз, но когда последний раз делали это публично? Встретьте партнёра после работы с охапкой воздушных шаров в виде сердечек или подарите в обеденный перерыв огромный торт в виде сердца. Не бойтесь публично показать, как вы обожаете и цените любимого. Помните, это День всех влюблённых, а значит — ваш день.