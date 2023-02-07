6 российских знаменитостей, которые в 2023-м станут мамами

2023-й — год Кролика/Кота. Эти животные отвечают за уютную атмосферу в доме, побуждают к пополнению в семье и в целом приносят счастье всем влюблённым и любящим людям. Это прочувствуют на себе некоторые отечественные знаменитости, которые вошли в новый год беременными и совсем скоро станут мамами.

Лена Катина

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина ждёт второго ребёнка от нового мужа — миллионера Дмитрия Спиридонова. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina

Летом 2022-го бывшая "татушка" обрадовала поклонников новостью о свадьбе — в мужья Катина выбрала миллионера Дмитрия Спиридонова. Под конец года стало известно о беременности артистки. Для Лены ребёнок будет вторым — у неё есть семилетний сын Александр от брака с музыкантом Сашо Кузмановичем, а вот для её второго супруга — первенцем. Оттого ожидание появления малыша на свет проходит в атмосфере лёгкого волнения.

Мария Ильюхина

Маша из сериала "Воронины" так повзрослела, что уже сама готовится воспитывать ребёнка — 19-летняя Мария Ильюхина родит в 2023-м. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaperchenok / maria_iliukhina

Вот и выросла Маша из сериала "Воронины", да так, что готовится рожать в 2023-м. 19-летняя актриса не стала затягивать с материнством, а замуж за своего молодого человека, студента Алексея Шарова, Ильюхина выходила уже беременной. Ожидание малыша "мотивирует на дальнейший рост и творческие планы", призналась Мария в одном из интервью.

Певица Ханна

Певица Ханна — супруга гендиректора лейбла Black Star — сейчас в ожидании второго малыша, рожать которого планирует в Дубае. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

Певица Ханна и её супруг, директор лейбла Black Star Павел Курьянов, готовятся стать родителями во второй раз. Звезда с радостью делится с фанатами подробностями личной жизни. Ханна рассекретила беременность ещё на ранних сроках, когда и животика видно не было. Малыш должен появиться на свет в Дубае, кого ждёт — сына или дочку — парочка не раскрывает.

Алина Ланина

Звезда сериала "СашаТаня" Алина Ланина недавно рассказала поклонникам о второй беременности, но без особых подробностей. Фото © VK / Алина Ланина

Скромная до рассказов о личной жизни Алина Ланина, известная по сериалу "СашаТаня", в конце 2022-го тоже поделилась новостью о второй беременности. Фанаты насторожились, когда заметили, что звезда слишком долго не выходила на связь. Когда Ланина вернулась в блог, всё стало на свои места. Родить Ланина должна в ближайшее время, имя отца ребёнка звезда упорно держит в тайне.

Певица Катя Иванчикова, группа IOWA

35-летняя вокалистка группы IOWA ждёт первенца от супруга Леонида Терещенко, с которым вместе уже больше 15 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katya_iowa

35-летняя Катя Иванчикова — вокалистка группы IOWA, прославившаяся хитом о маршрутке, тоже готовится стать мамой в 2023-м. С супругом Леонидом Терещенко — гитаристом и соавтором песен её же коллектива — она вместе уже больше 15 лет, а в браке с 2016-го. Путь к материнству для Кати не был простым.

Мария Тарасова

После неудачных попыток в семье отечественного рэпера T-Killah ожидается долгожданное пополнение: его супруга Мария Тарасова в положении и не скрывает радости от поклонников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariakakdela

Чудеса случаются, если верить и стараться. Наверное, с такими мыслями Мария и Александр Тарасовы долгое время не оставляли попыток завести малыша. T-Killah говорил, что жена не могла забеременеть 5 лет. Но волшебство (или медицина) сработало, и в ноябре 2022-го девушка поделилась с поклонниками долгожданной новостью о скором пополнении в семье. Для обоих супругов ребёнок станет первенцем, рожать блогерша собралась в Аргентине.