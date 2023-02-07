Как точно не стоит извиняться: 7 фраз и действий, которыми сделаете только хуже

Одним из главных и важных качеств, помогающих человеку развиваться и идти вперёд, считается умение признавать собственные ошибки. Следовательно, иногда приходится просить за них прощения перед окружающими. Бывало ли так, что вы извинились, а ситуация только ухудшалась? Тогда, возможно, вы раскаивались не совсем правильным способом. Рассказываем, как точно не надо извиняться.

"Извини, конечно, но…"

Ох уж этот союз "но". Для многих, кто слышит сначала извинения, а потом пресловутое "но", такая подача становится сигналом к подозрению собеседника в неискренности. Люди сразу готовятся к оправданиям, оскорблениям или даже взаимным обвинениям и высказыванию им претензий. Кажется, что это "но" перечёркивает все слова, сказанные до, потому лучше рядом со словами "извини" или "прости" его не использовать.

"Раз это для тебя оскорбление, то извини"

В этой и подобных фразах, например "Прости, что тебя это задело", вы не просите у человека прощения. А просто перекладываете на него вину. Между строк полусаркастичной фразы "Ну извини, если для тебя это оскорбление" вообще кроется насмешка над другим человеком. Собеседник словно вопрошает: "А чего он обижается на то, на что не надо?"

Вы требуете взаимных извинений

Требуя взаимных извинений во время конфликта, вы не просите прощения, а пытаетесь переиграть собеседника, поменявшись с ним ролями и став жертвой в данной ситуации. Фото © Shutterstock

"Хорошо, я извинюсь, если и ты тоже попросишь у меня прощения" — знакомая фраза? Зачастую в конфликте виноваты оба, но есть и случаи, когда следует просто принести извинения и на этом всё. Попытками требовать ответные слова раскаяния вы встаёте в позицию жертвы и кардинально меняете ситуацию, чем можете спровоцировать новый виток конфликта. Наберитесь терпения. Часто уже остывший "обидчик" и сам понимает, что был не прав, потому, скорее всего, извинится тоже.

"Да ты сам(а) виноват(а), ты меня спровоцировал(а)!"

Эта фраза совсем не считается за извинение, скорее, снова попытка переложить вину и ответственность на другого. Как и слова наподобие "Извини, конечно, но ты в прошлый раз повел(а) себя ещё хуже". К чему такое ребячество? Будьте выше и отвечайте за свои поступки.

"Если ты не примешь мои извинения, я…"

Банальный пример, что в отношениях или дружбе вы состоите с токсичным человеком, манипулятором. Адекватная личность не будет угрожать, прося прощения. Все эти уловки, заставляющие другого почувствовать на себе груз ответственности за чужое благополучие или даже жизнь, являются настоящим шантажом.

Быстрая смена темы разговора

Как бы вы ни торопились, извинившись, важно сделать хотя бы небольшую паузу, чтобы выглядеть искренним. Не меняйте тему разговора сразу. Фото © Shutterstock

Когда вы просите прощения, а потом резко меняете тему разговора, не выглядите в глазах другого человека искренним. "Да, извини меня, так во сколько мы едем?" Понятное дело, что все ситуации индивидуальны и вы не обязаны ждать месяцами ответа на свои извинения, но и настолько быстро закрывать вопрос обид брошенным вскользь "прости" не стоит. Дождитесь хотя бы намёка, что ваши извинения приняты.

"Да, конечно, я виноват(а), как и всегда"