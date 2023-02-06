10 впечатляющих фото о том, что будет, если забыть закрыть окно зимой
С зимой шутки плохи. Даже самый незначительный недосмотр может обернуться серьёзными последствиями. Герои подборки ниже оставили окна квартир и машин открытыми и сильно об этом пожалели наутро.
"Когда живёшь в Норвегии и забываешь закрыть окно в кабинете", — Ok-Toe-6969.
Фото © Reddit / Ok-Toe-6969
"У кого-то день не задался", — habichuelacondulce.
Фото © Reddit / habichuelacondulce
"Забыл закрыть форточку в офисе", — petrokush.
Фото © Reddit / petrokush
"Не забывайте до конца закрыть окна в машинах!" — szymek00783.
Фото © Reddit / szymek00783
"Не знаю, может, окно открыть на ночь..." — ValueMaverick.
Фото © Reddit / ValueMaverick
"Когда забыл закрыть машину на ночь", — Lone_Wanderer_N.
Фото © Reddit / Lone_Wanderer_N
"Не оставляйте окна открытыми, если на улице снегопад!" — iBleeedorange.
Фото © Reddit / iBleeedorange
"Вот что бывает, когда забываешь закрыть окно во время метели", — Bp0tt3r.
Фото © Reddit / Bp0tt3r
"Видимо, дети отвлеклись и не закрыли дверь..." — sn00perz.
Фото © Reddit / sn00perz
"Случайно оставили люк открытым", — KevlarYarmulke.
Фото © Reddit / KevlarYarmulke
Reddit / Bp0tt3r, ValueMaverick