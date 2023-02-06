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6 февраля, 14:10

10 впечатляющих фото о том, что будет, если забыть закрыть окно зимой

С зимой шутки плохи. Даже самый незначительный недосмотр может обернуться серьёзными последствиями. Герои подборки ниже оставили окна квартир и машин открытыми и сильно об этом пожалели наутро.

"Когда живёшь в Норвегии и забываешь закрыть окно в кабинете", — Ok-Toe-6969.

Фото © Reddit / Ok-Toe-6969

Фото © Reddit / Ok-Toe-6969

"У кого-то день не задался", — habichuelacondulce.

Фото © Reddit / habichuelacondulce

Фото © Reddit / habichuelacondulce

"Забыл закрыть форточку в офисе", — petrokush.

Фото © Reddit / petrokush

Фото © Reddit / petrokush

"Не забывайте до конца закрыть окна в машинах!"szymek00783.

Фото © Reddit / szymek00783

Фото © Reddit / szymek00783

"Не знаю, может, окно открыть на ночь..." ValueMaverick.

Фото © Reddit / ValueMaverick

Фото © Reddit / ValueMaverick

"Когда забыл закрыть машину на ночь", — Lone_Wanderer_N.

Фото © Reddit / Lone_Wanderer_N

Фото © Reddit / Lone_Wanderer_N

"Не оставляйте окна открытыми, если на улице снегопад!" iBleeedorange.

Фото © Reddit / iBleeedorange

Фото © Reddit / iBleeedorange

"Вот что бывает, когда забываешь закрыть окно во время метели", — Bp0tt3r.

Фото © Reddit / Bp0tt3r

Фото © Reddit / Bp0tt3r

"Видимо, дети отвлеклись и не закрыли дверь..." sn00perz.

Фото © Reddit / sn00perz

Фото © Reddit / sn00perz

"Случайно оставили люк открытым", — KevlarYarmulke.

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал

10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал

Обложка ©

Reddit / Bp0tt3r, ValueMaverick

Сергей Трофимов

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