10 впечатляющих фото о том, что будет, если забыть закрыть окно зимой

"Когда живёшь в Норвегии и забываешь закрыть окно в кабинете", — Ok-Toe-6969.

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"У кого-то день не задался", — habichuelacondulce.

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"Забыл закрыть форточку в офисе", — petrokush.

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"Не забывайте до конца закрыть окна в машинах!" — szymek00783.

Фото © Reddit / szymek00783

"Не знаю, может, окно открыть на ночь..." — ValueMaverick.

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"Когда забыл закрыть машину на ночь", — Lone_Wanderer_N.

Фото © Reddit / Lone_Wanderer_N

"Не оставляйте окна открытыми, если на улице снегопад!" — iBleeedorange.

Фото © Reddit / iBleeedorange

"Вот что бывает, когда забываешь закрыть окно во время метели", — Bp0tt3r.

Фото © Reddit / Bp0tt3r

"Видимо, дети отвлеклись и не закрыли дверь..." — sn00perz.

Фото © Reddit / sn00perz

"Случайно оставили люк открытым", — KevlarYarmulke.