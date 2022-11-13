10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал
Можно не быть профессиональным фотографом, но снимать удивительные кадры. Для этого нужно просто вовремя достать камеру или даже обычный телефон из кармана. Собрали 10 доказательств этого.
"Не могу поверить, что я сделала эту фотку!" — purefunk45.
Фото © Reddit / purefunk45
"Сфоткала сына под снегом в луче света", — Awiworld.
Фото © Reddit / Awiworld
"Фейерверк за старым сухим деревом", — mtojay.
Фото © Reddit / mtojay
"Шла в школу, а по пути встретила белку, которая ела клубнику с вилки... Кому расскажешь — не поверят. Хорошо, что хотя бы был шанс сфотографировать", — Splooorky.
Фото © Reddit / Splooorky
"Эдинбургский замок в тумане", — adambulleyphoto.
Фото © Reddit / adambulleyphoto
"Отражение небоскрёба в разбитом зеркале, лежавшем на улице", — rgaya.
Фото © Reddit / rgaya
"Сделала фотографию. Да, только одну", — S1moneyvG.
Фото © Reddit / S1moneyvG
"Запечатлела статическое электричество между двумя пальцами", — Sivll.
Фото © Reddit / Sivll
"Фотография моих детей и кометы", — msgeko.
Фото © Reddit / msgeko
"По обе стороны неоновой вывески в Нью-Йорке", — viciousdv.
Фото © Reddit / viciousdv
Reddit / adambulleyphoto, Sivll