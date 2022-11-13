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13 ноября, 07:00

10 шикарных кадров, доказывающих, что главное — не цена фотоаппарата, а вовремя ли ты его достал

Можно не быть профессиональным фотографом, но снимать удивительные кадры. Для этого нужно просто вовремя достать камеру или даже обычный телефон из кармана. Собрали 10 доказательств этого.

"Не могу поверить, что я сделала эту фотку!" purefunk45.

Фото © Reddit / purefunk45

Фото © Reddit / purefunk45

"Сфоткала сына под снегом в луче света", — Awiworld.

Фото © Reddit / Awiworld

Фото © Reddit / Awiworld

"Фейерверк за старым сухим деревом", — mtojay.

Фото © Reddit / mtojay

Фото © Reddit / mtojay

"Шла в школу, а по пути встретила белку, которая ела клубнику с вилки... Кому расскажешь — не поверят. Хорошо, что хотя бы был шанс сфотографировать", — Splooorky.

Фото © Reddit / Splooorky

Фото © Reddit / Splooorky

"Эдинбургский замок в тумане", — adambulleyphoto.

Фото © Reddit / adambulleyphoto

Фото © Reddit / adambulleyphoto

"Отражение небоскрёба в разбитом зеркале, лежавшем на улице", — rgaya.

Фото © Reddit / rgaya

Фото © Reddit / rgaya

"Сделала фотографию. Да, только одну", — S1moneyvG.

Фото © Reddit / S1moneyvG

Фото © Reddit / S1moneyvG

"Запечатлела статическое электричество между двумя пальцами", — Sivll.

Фото © Reddit / Sivll

Фото © Reddit / Sivll

"Фотография моих детей и кометы", — msgeko.

Фото © Reddit / msgeko

Фото © Reddit / msgeko

"По обе стороны неоновой вывески в Нью-Йорке", — viciousdv.

Фото © Reddit / viciousdv

Фото © Reddit / viciousdv

15 удачных кадров, на которых люди вдруг стали настоящими великанами, сами того не подозревая

15 удачных кадров, на которых люди вдруг стали настоящими великанами, сами того не подозревая

Обложка ©

Reddit / adambulleyphoto, Sivll

Сергей Трофимов

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