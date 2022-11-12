Клинический психолог назвала 5 правил общения с отцом-деспотом

Клинический психолог Ирина Коржаева дала читателям Лайфа несколько подсказок, как сохранить с токсичным родителем нормальные отношения. Первое и главное правило — при общении с отцом-деспотом нужно помнить, что человек своим поведением может закрывать внутреннюю боль, поэтому не стоит принимать его агрессию на свой счёт.

Некоторые взрослые люди "скучные и дотошные, но у них есть опыт", к которому стоит прислушаться и сделать вывод, напомнила врач. По словам Коржаевой, следующее правило — не спорить. Это вызовет ответную агрессию, независимо от того, на чьей стороне истина.

Далее надо выяснить причину авторитарности. Как ни странно, чаще всего это будет проявление заботы, отмечает психолог. А затем нужно понять, чего боится самовластный взрослый, потому что он может прятать свой страх, чтобы не провоцировать приступ "заботы".

"Давать информацию. Чаще всего людям необходима информация, чтобы понимать, что происходит, контролировать в том числе. Давать информацию "для иллюзии контроля" чуть больше, чем спрашивают, таким образом утоляя эмоциональный голод. После этого человеку будет неинтересно задавать лишние вопросы", — советует Коржаева.

Пятое правило — не надо давать больше информации, чем необходимо. Психолог подчёркивает, что на первый взгляд это противоречит предыдущему пункту, но на самом деле всего лишь очерчивает границы. "Дать информацию, чтобы утолить голод, но не для того, чтобы его разыграть", заключила эксперт.