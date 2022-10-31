Врач предупредил о последствиях "воспитания" ребёнка ремнём и подзатыльниками

Врач доказательной медицины Олег Абакумов прокомментировал последние данные ВЦИОМа, согласно которым 20% российских родителей допускают телесные наказания при воспитании детей. По его словам, подобные практики в наше время не являются нормой.

"Я в шоке от того, что в 2022 году целых 20% всё ещё применяют в воспитании телесные наказания! В нашей семье было десять детей, и это примерно в десять раз больше, чем в нынешних семьях. Нас никогда не наказывали. Может быть, потому, что мы отвечали друг за друга и наказывать всех десятерых у отца бы устала рука", — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

В этом плане он солидарен с мнением большинства психологов, которые уверяют в недействительности и вредности таких методов. Подобные практики могут в будущем привести ребёнка к депрессии, низкой самооценке и проблемам с психикой. Если вы чувствуете, что ребёнок довёл вас, то постарайтесь сохранять спокойствие.

В целом детям в возрасте до десяти лет нужно показывать на собственном примере то, как выглядит нормальное поведение.

"Дети всё повторяют за родителями, поэтому бессмысленно наказывать ребёнка за ложь, если вы сами где-то недоговариваете и он это видит. А если вы заставляете его есть суп, пока сами лопаете чипсы на диване, не удивляйтесь, если ребёнок не захочет нормальную еду. Меняйте свою систему воспитания, чтобы ребёнок начал вам доверять", — советует он.

Абакумов считает заблуждением уверенность в невозможности воспитания без наказания. В пример он привёл себя и многих своих знакомых, которые смогли вырасти нормальными людьми и без применения в детстве ремней и подзатыльников.