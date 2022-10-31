Трасса М11 переходит на зимний скоростной режим с 1 ноября

С 1 ноября федеральная трасса М11 "Нева" переходит на зимний скоростной режим, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу "Автодора". Изменения распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны.

Речь идёт об участках трассы с 59-го по 146-й километр и с 210-го по 680-й километр в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Теперь максимальная разрешённая скорость на них равняется 110 километрам в час. Новый режим поможет обеспечить безопасное движение в сложных погодных условиях.