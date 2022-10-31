Не менее 70 авто попали в ДТП на западе Москвы из-за гололёда

Не менее 70 автомобилей стали участниками крупных аварий на западе Москвы, которые произошли из-за ухудшения погодных условий. Накануне синоптики предупреждали о дожде с мокрым снегом, гололедице и сильном ветре, а Гидрометцентр объявлял жёлтый уровень погодной опасности.

Одно из ДТП произошло на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект, где столкнулось 49 машин. В результате происшествия пострадало четыре человека, в том числе один ребёнок. По некоторым данным, там произошло несколько аварий, одну из которых сняла камера наблюдения.

Ещё 14 авто, по данным РИА "Новости", стали участниками происшествия на Рублёвском шоссе возле Осеннего бульвара. Известно, что ранено не менее трёх человек. Также дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на западе МКАД. Там ухудшение погодных условий привело к столкновению девяти легковушек, в результате чего два человека получили травмы.