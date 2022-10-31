Опубликован рейтинг самых богатых семей мира

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей мира, в который попали владельцы Mars, Koch Industries и Hermes. Четвёртый год подряд список возглавляет семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли — Walmart: фамильное состояние оценивается в 224,5 миллиарда долларов.

При этом, по данным агентства, за год оно снизилось на 13,7 миллиарда долларов, а совокупное состояние богатейших семей уменьшилось на 143 миллиарда. В топ-5 самых богатых семей также вошла семья Марс (компания Mars) — 160 миллиардов, семья Кох (нефтехимическая корпорация Koch Industrues) — 124,4 миллиарда, саудовская королевская семья Аль Сауд — 105 миллиардов, семья Эрме (дом моды Hermes) — 94,6 миллиарда долларов.

В списке также значатся семья Амбани (холдинг по добыче и переработке нефти Reliance Industries), семья Вертхаймер (модный дом Chanel), семья Каргилл (компания Cargill), семья Томсон (70% акций агентства Reuters) и семья Хоффманн (фармацевтическая компания Roche Holding).