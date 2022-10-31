Алиев и Пашинян прибыли в Сочи, где пройдут переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи для участия в трёхсторонних переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
С Пашиняном в Россию также прилетели вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян.
Напомним, 31 октября в Сочи запланированы трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Предполагается, что они обсудят накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Причём в Кремле уточнили, что могут состояться и отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ