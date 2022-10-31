Мир на краю пропасти: Что обсудят в Сочи Путин, Пашинян и Алиев Что останется за кулисами переговоров в Сочи и почему президентам России, Армении и Азербайджана крайне выгодно найти компромиссы для прекращения армяно-азербайджанского конфликта. 31 октября, 01:40 Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Getty Images / Azerbaijani Presidency / Anadolu Agency

31 октября в Сочи запланированы трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Они обсудят накопившиеся вопросы за последние месяцы, которые грозят продолжением эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте. Эксперты напоминают, что пресса Еревана и Баку обсуждает три сценария мирного договора: якобы предложенный Армении Западом, азербайджанский и российский. В то же время Россию беспокоит двойственная позиция президента Армении, на которого давит Вашингтон.

События последних суток говорят о том, что сторонам предстоит прийти к компромиссу и начать обсуждать те вопросы, которые до конца не были решены после заключения трёхсторонних соглашений в 2020 году. Накануне в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё возможное, чтобы достичь нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с перспективой заключения мирного договора. Глава страны отметил, что мы "не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению".

В выходные последовало заявление Пашиняна, что он готов продлить пребывание миротворцев в Армении ещё на 20 лет. А до этого въезд в Армению запретили влиятельным россиянам: депутату Госдумы Константину Затулину и главному редактору RT Маргарите Симоньян. Спикер армянского парламента Ален Симонян с некоторыми оговорками объяснил подобный шаг неуважительным отношением к стране или уничижительными высказываниями к независимости республики или её бывшим руководителям.

— Граждане Армении, особенно голосовавшие за Пашиняна, должны понимать, что без России не будет никакой Армении... не то что Карабаха. Кто остановил так называемую сорокадневную войну? Её остановил Путин Владимир Владимирович лично, — напомнила Маргарита Симоньян, добавив, что Америка в этом случае "пальцем не пошевелила".

Какой тактики на переговорах будет придерживаться Пашинян

Президент Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Астафьев

— Предполагаю, что предстоит глубокий анализ того, что происходит последние месяцы в армяно-азербайджанских отношениях, и обсуждение вмешательства в дела республик не только Турции, но и США, чьи представители довольно часто наносят визиты и контактируют с главой республики. Так называемый проект мирного урегулирования, предложенный Западом, о котором так много говорят в армянской прессе, может угрожать исчезновению Нагорного Карабаха, — уверен политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. — С одной стороны, Пашинян идёт на сделку с Западом и возможную капитуляцию, с другой — он не против того, чтобы российские миротворцы остались в Карабахе ещё на 20 лет.

По его мнению, США пытаются уничтожить влияние России в Закавказье, усугубить конфликт между двумя республиками, чтобы отвлечь российских силовиков от украинского кейса. Ключевой фигурой в этой задаче является глава Армении. Для решения проблемы мира Ереван уходит в лагерь Запада, практически бросив под ноги Вашингтона собственные национальные интересы.

Москва попытается достичь компромисса между Ереваном и Баку, чтобы избежать возникновения войн в будущем и минимизировать уровень реваншизма со стороны Армении и Азербайджана, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Сейчас, очевидно, что Никол Пашинян ведёт Армению в сторону от России, причём поперёк её собственных национальных интересов. Если схема Вашингтона предусматривает сдачу Карабаха и обвинение в этом России, а затем выдворение российской базы, то Ереван потеряет независимость и Армения будет оккупирована Турцией, поскольку не получит ту помощь, что ей сейчас обещают Америка и Европа, — отмечает Мирзаян.

Почему нужно решить вопрос Нагорного Карабаха

Вид на улицу Армении. Фото © ТАСС / Александр Патрин

— Переговоры будут предполагать несколько сценариев завершения. Полагаю, что будет обсуждаться некий правовой статус Нагорного Карабаха по договорённости между Арменией и Азербайджаном: может, в обмен на гарантии мира, которые должны будут на себя взять все три участвующие стороны, или, возможно, в более широком формате, если потребуются гарантии ещё каких-то стран Турции или кого-то ещё, — сказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

По словам Максима Вилисова, у Армении не так много пространства для манёвра как с точки зрения дипломатических гарантий, так и с экономических возможностей, а участие России здесь является ключевым. При этом все стороны заинтересованы в урегулировании конфликта.

Запад может обсуждать с главой Армении различные варианты, но объективно в этой ситуации ни США, ни Британия, ни Франция никак не смогут помочь. Есть ощущение, что и не хотят. Усилия дипломатии тут минимальны, потому что страны Запада не имеют ни экономического, ни военного влияния в этом регионе. Ситуация с 2020 года развивается в параметре применения силы, и у кого она есть — тот и диктует правила.

— А на фоне украинского кризиса армянская экономика развивается в партнёрстве с Россией, история постсоветской России показывает, что без экономического воздействия с Россией страна не может развиваться. Запад не может ничего компенсировать, предложить Еревану даже близких возможностей. Поэтому нет у Армении западной альтернативы, — резюмирует Вилисов. — Налаживание отношений с Турцией и Ираном может принести даже больше гарантий безопасности, чем с любой западной страной.

Политолог Дмитрий Родионов призывает не проводить параллели между Украиной и Арменией. Он напоминает про сентябрьские обострения в армяно-азербайджанском конфликте, которые случились после активных поездок представителей западного политикума в Ереван и Баку. У президентов трёх стран накопилось много вопросов для обсуждения, ведь "сейчас фактически армяно-азербайджанский диалог идёт на двух параллельных площадках: российской (Москва и Сочи) и европейской (Брюссель).

— Комплекс вопросов, которые остались после заключения трёхстороннего соглашения в 2020 году, пока не до конца реализован. Например, не определён статус Нагорного Карабаха. Баку считает, что вопрос закрыт, а Ереван нет. Комиссия по демаркации границы так и не создана, провокации перерастают в реальные боевые действия, причём уже на территории Армении, а не Карабаха. Запад будет активно на это давить, объясняя, что только они могут это решить. Задача Москвы — найти почву для компромисса, — резюмировал Родионов.

Фото © Shutterstock Почему Запад надеется открыть второй фронт для России? 0 Это отвлекло бы Москву от спецоперации на Украине Это подорвало сотрудничество трёх стран Больше конфликтов на постсоветском пространстве — больше выгоды Западу

Авторы Елена Стафеева